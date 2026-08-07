Στη Μύκονο με τον σύζυγό της η Κατερίνα Καινούριου

Στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά της απολαμβάνει στη Μύκονο η Κατερίνα Καινούριου. Η γνωστή παρουσιάστρια ζει πλέον τη φάση της μητρότητας στη ζωή της με μεγάλη συγκίνηση.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια βόλτας στο Nammos Village, στην περιοχή της Ψαρρούς. Οι δυο τους, σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, περπάτησαν αγκαλιασμένοι στους χώρους του πολυτελούς εμπορικού κέντρου, πραγματοποιώντας τις αγορές τους.

Η παρουσιάστρια έχει αποκαλύψει ότι ο γάμος της με τον επιχειρηματία, με τον οποίο έχει ήδη συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τη δημοσιότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της τελετής, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι κουμπάρος θα είναι ο γνωστός vidcaster Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

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