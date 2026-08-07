Marfin: Στην Ευελπίδων μετήχθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό στην τράπεζα

Snapshot Η 46χρονη που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό στην τράπεζα Marfin συνελήφθη στην Αγγλία και οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη δήλωσε αθώα και πρόθεσή της είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και ζούσε στο Μπράιτον, εργαζόταν στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί σχετικά με την επίθεση στις 5 Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου. Snapshot powered by AI

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών οδηγήθηκε η 46χρονη, που συνελήφθη κατόπιν ερυθράς αγγελίας στην Αγγλία όπου ζούσε με την οικογένειά της, και κατηγορείται για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010.

Η 46χρονη από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι είναι αθώα κι ότι προτίθεται να επιστρέψει στην Ελλάδα έτσι ώστε να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές.

Η γυναίκα με την «ξανθιά πλεξούδα», όπως έχει καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό, από το οποίο φέρεται να ταυτοποιήθηκε και να σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της, ζούσε στο Μπράιτον, εργαζόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ έξω από το Λονδίνο και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Η 46χρονη αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί για τα όσα της αποδίδουν βάσει κατηγορητηρίου για την επίθεση της 5ης Μαΐου στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου.

Ο ρόλος της στην επίθεση στην τράπεζα

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η 46χρονη βρισκόταν δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο κατά την εκδήλωση της επίθεσης με τις βόμβες μολότοφ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 42χρονοι, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με την έρευνα, ο ένας φέρεται να είχε τον συντονισμό της ομάδας και να έδινε τις σχετικές οδηγίες, ενώ στον δεύτερο αποδίδεται ο ρόλος του ατόμου που έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας, ώστε να εκτοξευθούν στο εσωτερικό οι μολότοφ που προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά.

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν περιγράψει τον άνδρα που έσπασε την πρόσοψη του υποκαταστήματος ως άτομο που φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 42χρονο που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «ψηλός». Και οι δύο συγκατηγορούμενοί της παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.