Κλήρωση Τζόκερ 6/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 16, 13, 1, 30, 7 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.