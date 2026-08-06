Κλήρωση Τζόκερ 6/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 16, 13, 1, 30, 7 και Τζόκερ ο αριθμός 15.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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