Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (9/8)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (6/8) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.
Στην δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης ήταν: 1, 7, 13, 16, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 15.
Στην κλήρωση της Κυριακής (9/8) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ.
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