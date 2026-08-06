Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (9/8)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (6/8) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης ήταν: 1, 7, 13, 16, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Στην κλήρωση της Κυριακής (9/8) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ.