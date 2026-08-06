Χούθι: Επιθέσεις εναντίον του κυβερνητικού στρατού Υεμένης με τουλάχιστον 30 νεκρούς

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον στρατοπέδων, καθώς και μη επανδρωμένα σκάφη

Ελένη Ευστρατίου

Χούθι: Επιθέσεις εναντίον του κυβερνητικού στρατού Υεμένης με τουλάχιστον 30 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον στρατοπέδων του κυβερνητικού στρατού Υεμένης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 άτομα.
  • Οι επιθέσεις αποτέλεσαν απάντηση των Χούθι στα πλήγματα που προκάλεσε ο κυβερνητικός στρατός, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης.
  • Οι μάχες μεταξύ Χούθι και κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία έχουν ενταθεί, μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού από τη Σαουδική Αραβία.
  • Οι επιθέσεις στόχευσαν στρατόπεδα κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.
  • Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Αρχής Διαβούλευσης της Υεμένης κατηγόρησε τους Χούθι ότι επιδιώκουν τη διαιώνιση του πολέμου και την αποτροπή αποκατάστασης του κράτους.
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Εκτεταμένη επίθεση εναντίων στρατιωτών της κυβέρνησης της Υεμένης πραγματοποίησαν σήμερα οι αντάρτες Χούθι, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 άτομα.

Πρόκειται για τις πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων ετών, αναφέρει το Al Jazeera, κατά τον εμφύλιο που μαίνεται στη χώρα. Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον στρατοπέδων, καθώς και μη επανδρωμένα σκάφη. Ο εκπρόσωπος της ισλαμιστικής οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση στα πλήγματα εναντίον των Χούθι που προκαλεί ο κυβερνητικός στρατός.

Αυξάνεται η ένταση με τη Σαουδική Αραβία

Στρατιωτικές πηγές της Υεμένης ανέφεραν ότι οι Χούθι εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους από την επαρχία αλ-Τζάουφ, βόρεια του Μαρίμπ, στοχεύοντας την αλ-Θίνια και την αλ-Αμπρ στο Χαντραμούτ και την αλ-Ρουκ στο Μαρίμπ. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με το αραβικό μέσο, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε στρατόπεδα που βρίσκονται στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Οι μάχες στην Υεμένη μεταξύ των φιλοϊρανών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση του ναυτικού αποκλεισμού σαουδαραβικών πλοίων. Πρόκειται για απάντηση των αντάρτικων ομάδων στον αποκλεισμό από τη Σαουδική Αραβία των περιοχών που ελέγχονται από τους Χούθι, στα πλαίσια της γενικευμένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι να στηρίζονται από το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ.

Ο Σάρι είπε ότι η επίθεση της Πέμπτης ακολούθησε «στρατιωτικές συγκεντρώσεις» από κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, «με στόχο την κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Αργότερα, εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους μαχητές των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης να φύγουν: «Συμβουλεύουμε όσους παραπλανήθηκαν και εξαπατήθηκαν μεταξύ του λαού μας να εγκαταλείψουν τα εχθρικά στρατόπεδα της Σαουδικής Αραβίας και να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν να είναι πολύ αργά».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Abdul Malik al-Mekhlafi, αναπληρωτής πρόεδρος της Αρχής Διαβούλευσης και Συμφιλίωσης της Υεμένης, δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν σαν στόχο να πάρουν την εξουσία του κράτους. «Αυτό είναι το πραγματικό τους σχέδιο: η διαιώνιση του πολέμου και η αποτροπή της αποκατάστασης του κράτους», είπε.

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