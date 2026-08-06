Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε οι πληρωμές – Ημερομηνίες ανά ταμείο
Τι ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ
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- Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στις 26 Αυγούστου 2026.
- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τον ΕΦΚΑ μετά τον νόμο 4387/2016 θα πληρωθούν επίσης στις 26 Αυγούστου 2026.
- Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών και οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου 2026.
- Η πληρωμή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε προ ημερών ο e-ΕΦΚΑ
Ως γνωστό ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Ειδικότερα:
- Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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