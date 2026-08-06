Ιράν: Εξετάζεται «μπλόκο» στα πλοία ΗΠΑ και Ισραήλ που περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ

Κοινοβουλευτική επιτροπή του Ιράν εξετάζει ένα προκαταρκτικό νομοσχέδιο που θα απαγορεύει σε πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων «εχθρικών» χωρών τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται έναν βουλευτή.

Το σχέδιο νόμου θα επιβάλλει πρόστιμα ύψους έως και 20% της αξίας του φορτίου ενός πλοίου για παραβιάσεις των προτεινόμενων περιορισμών, αναφέρει το Fars και αναμεταδίδει το Reuters.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από ειδικούς και ότι το κοινοβούλιο είχε καλέσει ειδικούς να υποβάλουν προτάσεις πριν από την οριστικοποίηση του σχεδίου.

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