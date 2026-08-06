Ναύπλιο: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του 59χονου ψυχολόγου

Ένταξη προκλήθηκε κατά τη μεταφορά τους στα Δικαστήρια

Ελένη Ευστρατίου

Ναύπλιο: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του 59χονου ψυχολόγου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί υπήκοοι που λήστεψαν και δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στην Κάντια Αργολίδας.
  • Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στη δολοφονία.
  • Ο ένας κατηγορούμενος αποδίδει τις ευθύνες στον άλλον για το έγκλημα.
  • Οι δύο άνδρες υπέδειξαν το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του ψυχολόγου.
  • Κατά τη μεταφορά τους στα Δικαστήρια προκλήθηκε ένταση με συγκεντρωμένο κόσμο να τους φωνάζει «φονιάδες».
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Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Ναυπλίου,οι δύο αλλοδαποί υπήκοοι Ινδίας, οι οποίοι λήστεψαν και δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στην Κάντια Αργολίδας.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 24 ετών, ομολόγησαν ότι συμμετείχαν στη δράση, όμως ο ένας επιρρίπτει τις ευθύνες στον άλλον για την τέλεση του εγκλήματος. Ωστόσο, οι ίδιοι υπέδειξαν το σημείο στο οποίο βρισκόταν η σορός του ψυχολόγου, που αναζητούνταν από τις 24 Ιουλίου.

Κατά την έλευσή τους στο Δικαστήριο, προκλήθηκε ένταση, με συγκεντρωμένο κόσμο να τους φωνάζει «φονιάδες».

Το ιστορικό του εγκλήματος

Η εξαφάνιση του 59χρονου ψυχολόγου δηλώθηκε στις Αρχές το πρωί της 25ης Ιουλίου και αμέσως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του. Από τις μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιβιβαστεί με τους δύο Ινδούς στο αυτοκίνητό του και είχαν μεταβεί σε άλλη περιοχή του δήμου Ναυπλιέων.

Στις 2 Αυγούστου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους στην Αττική και τους συνέλαβαν. Κατά την ανάκριση παραδέχθηκαν το έγκλημα και υπέδειξαν στις Αρχές το σημείο που είχαν αφήσει τη σορό του άνδρα, σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο άντρες ακινητοποίησαν τον ψυχολόγο, μόλις έφτασαν σε ερημική περιοχή, τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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