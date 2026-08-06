Η περίεργη συνήθεια του Τζο Μπάιντεν πριν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη

Η Τζιλ Μπάιντεν, η σύζυγος του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Let's talk off Camera» και μίλησε για την περιπέτεια υγείας του Τζο Μπάιντεν αλλά και για μια περίεργη συνήθεια που είχε αποκτήσει πριν διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Η πρώην πρώτη κυρία ήθελε να δώσει το μήνυμα πως όποιος διαγνωστεί με κάτι τέτοιο, είναι θεραπεύσιμο. Ωστόσο η περίπτωση του Τζο Μπάιντεν ήταν διαφορετική μιας και λίγο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο διαγνώστηκε με καρκίνο τύπου 4, μια πολύ προχωρημένη κατάσταση.

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