Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τον ένα χρόνο από τον χαμό της αδελφής του, Λένας

Snapshot Η Λένα Σαμαρά, κόρη του τέως πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, απεβίωσε αιφνίδια στις 7 Αυγούστου 2025 από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 34 ετών.

Πριν τον θάνατό της, η Λένα παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και ζάλη και υποβλήθηκε σε εξετάσεις σε δύο νοσοκομεία, χωρίς να εντοπιστεί αρχικά κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Κατά την παραμονή της στον «Ευαγγελισμό», εμφάνισε επιληπτικές κρίσεις και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Ο Κώστας Σαμαράς εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και την αιώνια αγάπη του για την πρόωρα χαμένη αδελφή του.

Η Λένα είχε σπουδάσει Πολιτικούς Μηχανικούς και Interior Design, ξεκινώντας τις σπουδές της στο Λονδίνο μετά την αποφοίτησή της από το Κολλέγιο Αθηνών. Snapshot powered by AI

Τρεις κόκκινες καρδιές, το σύμβολο του άπειρου και μία φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά, της συζύγου του, Γεωργίας και των δύο αδελφών, Κώστα και Λένας.

Με αυτό τον τρόπο, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε τη θλίψη του για την αιώνια, παντοτινή αγάπη του για την πρόωρα χαμένη αδελφή του Λένα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 7 Αυγούστου 2025.

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Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών στις 9 Ιουλίου του 2008 και σύντομα ξεκίνησε τις σπουδές της στο Λονδίνο. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο City St George’s, στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και στο British Academy of Interior Design.

Η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 34 ετών. Λίγο πριν, είχε παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία και ζάλη, με αποτέλεσμα να μεταβεί αρχικά στο «Σισμανόγλειο». Εκεί υποβλήθηκε σε εκτεταμένες βιοχημικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία, χωρίς οι γιατροί να εντοπίσουν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, λόγω της επίμονης ζάλης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», που εκείνη την ημέρα εφημέρευε, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η 34χρονη έφτασε στο νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση και με πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής της από τους γιατρούς φέρεται να παρουσίασε επιληπτικές κρίσεις και στην συνέχεια ανακοπή.

Οι γιατροί κατέβαλαν επί περίπου μία ώρα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

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