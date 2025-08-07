Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, άφησε ξαφνικά σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου είχε διακομιστεί από το Σισμανόγλειο.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο City του Λονδίνου, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Γεωργίας.

Ήταν απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της το 2008.

Είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.