Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια για την απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά , ο Νίκος Ανδρουλάκης.

