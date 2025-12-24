Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα - «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ»
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για χαρούμενες γιορτές
Μέσω ανάρτησης στα social media η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.
«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», ανέφερε στο μήνυμά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
