Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα - «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ»

Μέσω ανάρτησης στα social media η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις ευχές της για τα φετινά Χριστούγεννα.

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», ανέφερε στο μήνυμά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. ???? pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025

Διαβάστε επίσης