Χριστούγεννα στη συχνότητα της TV – Σπέσιαλ εκπομπές και παρουσιαστές στις επάλξεις

Τι θα δούμε την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
7'
Οι σειρές της βραδινής ζώνης μπορεί να πάτησαν pause και τα προγράμματα των καναλιών να διαμορφώνονται ειδικά για τις γιορτινές ημέρες, όμως οι εκπλήξεις δεν θα λείψουν ούτε φυσικά οι σταθερές αξίες.

Η παραμονή των Χριστουγέννων στον ALPHA θα ξεκινήσει με all time classic συνταγή: «Happy Day στον ALPHA» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου. Το «Deal» θα είναι κανονικά στη θέση του, στην απογευματινή ζώνη, και στις 22.00 θα προβληθεί η sold out εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο εμβληματικό Royal Albert Hall. Πλαισιωμένος από μία 60μελή συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης παρουσιάζει στο Royal Albert Hall μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, επαναλήψεις αγαπημένων σειρών και ταινίες θα είναι η παρέα του κοινού του ALPHA.

Ο ΣΚΑΪ έχει αποδείξει ότι οι πρωταγωνιστές της ενημέρωσης «παίζουν» μπάλα ακόμη και στις γιορτές. Έτσι και φέτος, στις 24 Δεκεμβρίου, «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You» θα είναι στις επάλξεις. Στη μεσημεριανή ζώνη, «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και «Το ’χουμε!» θα βγουν στον αέρα και στη βραδινή ζώνη την τιμητική τους έχουν οι ταινίες. Την 25η Δεκεμβρίου, η ενημέρωση, επίσης, θα πρωταγωνιστήσει, με τους παρουσιαστές να αναλαμβάνουν δράση. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα γεμίσει από ταινίες.

Σε γιορτινή διάθεση μπαίνουν οι εκπομπές της ΕΡΤ1 από το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου. Στις 22.30 τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουβαράς με την «#Παρέα». Την παραμονή Χριστουγέννων, ο παρουσιαστής προσκαλεί τον κορυφαίο δημιουργό Χρήστο Νικολόπουλο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Στέλιο Διονυσίου, τoν Δημήτρη Μπάση, την Ελεάννα Παπαϊωάννου και αγαπημένους φίλους σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Μαζί τους, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Χριστίνα Βραχάλη, η Δήμητρα Δερζέκου, η Δανάη Λουκάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Παππάς, ο Σπύρος Πούλης, ο Γιωργής Τσουρής και ο Κωστής Σαββιδάκης. Εξαιρετικά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες που έχουμε όλοι αγαπήσει, αναμνήσεις, ιστορίες, κέφι και χιούμορ δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μια βραδιά αγάπης.

χριστούγεννα - tv

Ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 22.00, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» έρχεται με εορταστικά επεισόδια, για να βάλει το κοινό στο κλίμα των Χριστουγέννων, με καλεσμένους δημοφιλείς δημοσιογράφους, παρουσιαστές και ανθρώπους της τηλεόρασης. Η Ευγενία Σαμαρά υποδέχεται ισχυρές τετράδες προσώπων της επικαιρότητας και της ψυχαγωγίας, έτοιμες να αναμετρηθούν σε ρυθμούς… γιορτινής πίεσης! Σε μια χριστουγεννιάτικη ειδική έκδοση γεμάτη χιούμορ, ανταγωνισμό, ανατροπές και απολαυστικές στιγμές, οι δύο ομάδες δοκιμάζονται σε απρόβλεπτες κατηγορίες, γρήγορες ερωτήσεις και παιχνίδια γνώσεων, με σκοπό να αναδειχθεί η νικήτρια τετράδα των γιορτών. Κάποιες ερωτήσεις θα κάνουν και τους πιο έμπειρους να… νιώσουν πρωτόγνωρη πίεση, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση ορισμένους καλεσμένους. Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ1, «Ηλέκτρα», Δανάη Λουκάκη, Όλγα Μιχαλοπούλου, Ιφιγένεια Πιερίδου, Ειρήνη Λαφαζάνη, Βίκτωρας Πέτσας, Βασίλης Αφεντούλης, Άρης Αντωνόπουλος και Ευγενία Καραμπεσίνη, μεταφέρουν σε άλλο επίπεδο τον ανταγωνισμό στο τηλεπαιχνίδι και δημιουργούν την πιο ανατρεπτική χριστουγεννιάτικη παρέα.

Ευγενία Σαμαρά

MEGA, OPEN, STAR με φουλ στις ταινίες

Στο μέτωπο του MEGA, στις 24 Δεκεμβρίου, οι πρωινές εκπομπές «Κοινωνία Ώρα MEGA» και «Buongiorno» θα προβληθούν κανονικά, όπως και το «Live News» το μεσημέρι. Στη βραδινή ζώνη, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν επαναλήψεις σειρών και την ταινία «Η αρχόντισσα και ο αλήτης». Την 25η Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστικό ρόλο από το πρωί έως το βράδυ θα έχουν οι χριστουγεννιάτικες ταινίες και αγαπημένα σίριαλ.

Στο OPEN, στις 24 Δεκεμβρίου, οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές «Ώρα Ελλάδος» και «10 Παντού» θα μεταφέρουν τον παλμό των εξελίξεων. Το μεσημέρι, θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» και η ροή θα συνεχιστεί με το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Καθαρές κουβέντες». Ελληνικές και ξένες ταινίες θα συντροφεύσουν το κοινό το βράδυ. Στις 25 Δεκεμβρίου, «Ώρα Ελλάδος» και «10 Παντού» θα βγουν κανονικά στον αέρα.

Το STAR παραμένει πιστό στις συνήθειές του και, έτσι, τα φετινά Χριστούγεννα θα έχουν άρωμα ταινιών και παιδικών σειρών. Την παραμονή των Χριστουγέννων, το «Breakfast@STAR» και οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» θα προβληθούν, ωστόσο το βράδυ, στις 21.00, θα δούμε το αγαπημένο «Πολικό εξπρές». Όλοι γνωρίζουμε πως ο Άγιος Βασίλης της Πρωτοχρονιάς είναι ένας μύθος. Ή μήπως όχι; Πάντως, ο μικρός Μπίλι, που επιθυμεί πολύ να πιστεύει στην ύπαρξη του καλοκάγαθου παππούλη με τα άσπρα γένια, δεν βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση από τους γονείς του, που του επαναλαμβάνουν συνεχώς πως ο Άγιος Βασίλης, το έλκηθρο, οι τάρανδοι και το σπίτι του στον Βόρειο Πόλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αθώο παραμύθι. Την παραμονή των Χριστουγέννων ο Μπίλι δεν δέχεται την επίσκεψη του ελκήθρου και των ταράνδων, αλλά ενός... τεράστιου ατμοκίνητου τρένου. Προορισμός: το σπίτι του Αγίου Βασίλη στον Βόρειο Πόλο! Παρέα με άλλους συνομηλίκους του, ο Μπίλι θα ζήσει το πιο απίθανο ταξίδι της ζωής του. Θα διασχίσουν βουνά, τοπία κατάλευκα από το χιόνι, πανύψηλες γέφυρες και θα απολαύσουν υπέροχη ζεστή σοκολάτα. Ενα ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία, ένα ταξίδι που θα μετατρέψει τις αμφιβολίες του Μπίλι σε πίστη, ένα ταξίδι που θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό του... Ανήμερα τα Χριστούγεννα, αγαπημένες παραγωγές της έβδομης τέχνης δεν θα αφήσουν κανέναν παραπονεμένο.

Τι θα δούμε στον ΑΝΤ1

Στον ΑΝΤ1, την 24η Δεκεμβρίου, «Καλημέρα Ελλάδα» και «Πρωινό» θα βγουν στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάγκας και η τηλεοπτική του παρέα θα μας καλωσορίσουν σε ένα πλατό γεμάτο χαμόγελα, χαρά και εορταστική διάθεση. Στην εκπομπή, θα ξεδιπλωθούν μοναδικές ιστορίες ζωής, θα αποκαλυφθούν μυστικά σχέσεων, ενώ η μουσική, ο χορός και οι λαχταριστές συνταγές θα μας ταξιδέψουν σε μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα. Καλεσμένοι στο πλατό, ο Τζώνης Καλημέρης, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Γιώργος Λάγιος, που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές, ενώ ο Νίκος Απέργης θα δώσει τον ρυθμό με μουσική, τραγούδι και χορό.

Το Πρωινό

Στη συνέχεια, το κοινό θα δει επαναλήψεις και, στις 21.00, δράση αναλαμβάνει η Ζέτα Μακρυπούλια με το εορταστικό «Rouk Zouk». Η Ζέτα υποδέχεται τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της νέας ταινίας «Ο Έρωτας Γράφεται», η οποία βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και πολύ γέλιο με τις ομάδες «ΣΑΝΤΡΕ» και «ΝΤΟΡΕ» που συγκρούονται σε ένα παιχνίδι που γράφει ιστορία.

rouk-zouk

Από τη μία πλευρά του στούντιο, λοιπόν, είναι οι «ΣΑΝΤΡΕ» με τους Έλλη Τρίγκου, Δανάη Λουκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Γιούλη Τσαγκαράκη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Απέναντί τους, θα βρεθούν οι «ΝΤΟΡΕ», των Γιάννη Ποιμενίδη, Γιώργου Γεροντιδάκη, Ελίνας Μάλαμα Μόσχας Χατζηευσταθίου και Δημήτρη Ζωγραφάκη. Στις 23.00, θα προβληθεί το «Πέφτει η νύχτα με ΡΥΘΜΟ» και τους Πέτρο Ιακωβίδη-Λευτέρη Πανταζή να ανεβάζουν τον υδράργυρο της διασκέδασης. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ταινίες και σειρές γεμίζουν την ημέρα, ενώ στις 23.00 Ιουλία Καλλιμάνη και Στέλιος Ρόκκος ένωσαν τις φωνές τους στο 25ο «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ»!

