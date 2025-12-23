Τηλεθέαση: Τι έκανε ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 απέναντι στις σειρές

Ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έγραψε ιστορία, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναλαμβάνει μετά τις 20.00 τη σκυτάλη και να υποδέχεται τηλεαστέρες και καλλιτέχνες. Τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν 8,6% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, από τις 21.00 έως τις 22.20, η σειρά «Μία νύχτα μόνο» κατέγραψε 17,8% στο σύνολο και 13,1% στους τηλεθεατές 18-54. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, σημείωσε 19,1% και 10,8% αντίστοιχα.

Στον ALPHA, το σίριαλ «Να μ' αγαπάς» βρέθηκε στο 26% του συνόλου και στο 19,6% των τηλεθεατών 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, κατέγραψε 21,7% στο σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Porto Leone» έκλεισε τη βραδιά μυθοπλασίας στον ALPHA, καταγράφοντας 15,4% και 12,3%. Απόψε, οι σειρές του καναλιού αποχαιρετούν το κοινό και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 2026!

Διαβάστε επίσης