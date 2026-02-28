Καιρός: Με ανοιξιάτικο σκηνικό το ξεκίνημα του Μαρτίου - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά

Καιρός: Με ανοιξιάτικο σκηνικό το ξεκίνημα του Μαρτίου - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο
Με ήπιο και σταθερό καιρό θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος: «στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ είναι παρόμοιο, με τις μέγιστες επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα. Μοναδική «παρένθεση» εμφανίζεται την Πέμπτη, όπου το μοντέλο δίνει ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για κάτι αξιόλογο ή οργανωμένο. Κατά τα άλλα, η εικόνα παραμένει ήπια.

Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή.

Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς

Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

