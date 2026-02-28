Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ - Έχουμε όλες τις ενδείξεις

Σε έκτακτο διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως οι αεροπορικές δυνάμεις της χώρας πιθανότατα, εξολόθρευσαν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε δήλωση στο κοινό σήμερα το απόγευμα. «Αυτός ο πόλεμος θα φέρει πραγματική ειρήνη», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι το συγκρότημα του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης έχει καταστραφεί και ότι αυξάνονται τα σημάδια ότι «ο δικτάτορας έφυγε».

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι οι αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει το συγκρότημα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και προσθέτει ότι «όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως αυτός ο τύραννος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή».

'This campaign will continue as long as it is needed'



Benjamin Netanyahu speaks after the US-Israel strikes on Iran.



The Israeli PM adds: 'This war will bring about true peace'



? https://t.co/sFJUydVdXn pic.twitter.com/VzxL4bcNuz — Sky News (@SkyNews) February 28, 2026

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη χώρα θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», δηλώνει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε «αληθινή ειρήνη».

Τονίζει ότι όλοι γνωρίζουν πως «ένα τόσο δολοφονικό καθεστώς» δεν θα έπρεπε να διαθέτει πυρηνικά όπλα που μπορούν να «συνεχίσουν να απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γενναίο ιρανικό λαό, που απελευθερώνεται από εκείνα τα φρικτά δεσμά αυτού του καθεστώτος», προσθέτει ο Νετανιάχου.

«Αυτή είναι μια ευκαιρία να γίνει κάτι. Μην κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί αυτή η στιγμή θα έρθει και θα σας ζητηθεί να βγείτε μαζικά στους δρόμους, γιατί πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το έργο και να ανατρέψετε και να εξαλείψετε αυτό το καθεστώς»._

Netanyahu says the operation will continue as long as necessary and calls for patience.



He says Israel has “an alliance for peace and an alliance for war,” adding that this war will lead to “real peace.” — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Η επιχείρηση έγινε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ , εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Αλί Χαμενεΐ ταυτοποιήθηκε ως νεκρός από την ισραηλινή επιδρομή.

Channel 12: Νεκρός ο Χαμενεΐ

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, το έγκυρο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυo, Channel 12, φιλοξένησε δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Ισραήλ, που δήλωσε ξεκάθαρα πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός. Μάλιστα σημείωσε πως «θα πέσουμε από τις καρέκλες μας εάν ο Χαμενεΐ κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση».

Η είδηση της πληροφορίας για τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Channel 12

«Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε ο αξιωματούχος, που δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την τελική επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

Η άτυπη αγγλική μετάφραση της πληροφορίας του θανάτου του Χαμενεΐ

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στην ηλεκτρονική σελίδα της αναφέρει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και το Ισραήλ ελέγχει εάν έχει τραυματιστεί.

Η ηλεκτρονική σελίδα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και το δημοσίευμα στα αριστερά.

Και η ιστοσελίδα της κρατικής τηλεόρασης του Ισραήλ, το δίκτυο Kahn μεταδίδει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

Το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του δικτύου Kahn

Την είδηση ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με τον Αλί Χαμενεΐ μεταδίδει και η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem post. «Δεν υπάρχει βεβαιότητα για την τύχη του», λένε ισραηλινές πηγές στην εφημερίδα.

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Jerusalem Post.

Νωρίτερα ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ανώνυμα στην ισραηλινή ιστοσελίδα Wall ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο και δεν είναι βέβαιο το τι του έχει συμβεί. Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δώσουν σύντομα στη δημοσιότητα ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σκότωσαν αρκετούς ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πολιτικούς αξιωματούχους του ισλαμικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Σάββατο στο Reuters πηγή κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

