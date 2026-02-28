Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών

Newsbomb

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης στο Μέγαρο Μαξίμου

Αρχείο Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έπειτα από την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν αλλά και την απάντηση της Τεχεράνης με χτυπήματα σε αρκετούς στόχους στον Κόλπο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ

Σε έκτακτο διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως οι αεροπορικές δυνάμεις της χώρας, εξολόθρευσαν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα», είπε σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ , εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Αλί Χαμενεΐ ταυτοποιήθηκε ως νεκρός από την ισραηλινή επιδρομή.

Channel 12: Νεκρός ο Χαμενεΐ

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, το έγκυρο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυo, Channel 12, φιλοξένησε δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Ισραήλ, που δήλωσε ξεκάθαρα πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός. Μάλιστα σημείωσε πως «θα πέσουμε από τις καρέκλες μας εάν ο Χαμενεΐ κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση».

channel-12-a.jpg

Η είδηση της πληροφορίας για τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Channel 12

«Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε ο αξιωματούχος, που δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την τελική επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

channel-12-b.jpg

Η άτυπη αγγλική μετάφραση της πληροφορίας του θανάτου του Χαμενεΐ

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στην ηλεκτρονική σελίδα της αναφέρει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και το Ισραήλ ελέγχει εάν έχει τραυματιστεί.

haaretz.jpg

Η ηλεκτρονική σελίδα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και το δημοσίευμα στα αριστερά.

Και η ιστοσελίδα της κρατικής τηλεόρασης του Ισραήλ, το δίκτυο Kahn μεταδίδει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

kahn.jpg

Το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του δικτύου Kahn

Την είδηση ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με τον Αλί Χαμενεΐ μεταδίδει και η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem post. «Δεν υπάρχει βεβαιότητα για την τύχη του», λένε ισραηλινές πηγές στην εφημερίδα.

jerusalem-post.jpg

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Jerusalem Post.

Νωρίτερα ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ανώνυμα στην ισραηλινή ιστοσελίδα Wall ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο και δεν είναι βέβαιο το τι του έχει συμβεί. Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δώσουν σύντομα στη δημοσιότητα ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σκότωσαν αρκετούς ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πολιτικούς αξιωματούχους του ισλαμικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Σάββατο στο Reuters πηγή κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

1772279278089-804987211-h.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ρούτσι διαψεύδει «ένταση» με την Καρυστιανού: Είναι για να πειστεί ο κόσμος πως είμαστε τσακωμένοι

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ - Έχουμε όλες τις ενδείξεις

20:55ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ

20:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

20:44ΕΘΝΙΚΑ

Η αμερικανική βάση στη Σούδα, το «σφράγισμα» και τα συνήθη μέτρα ασφαλείας

20:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Τα διέλυσε όλα! Πήδηξε 6,17μ. και έκανε τη Νο1 επίδοση στον κόσμο!

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τρεις πιο ισχυροί ιρανικοί πύραυλοι - Ο 4ος είναι τρομακτικός

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαράζει καρδιές η έκπληξη εγγονής στον παππού της μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σε τελικό στάδιο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Netflix εξετάζει την επιστροφή του «The Crown» με επεισόδια για την «πτώση» του Άντριου

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: Κρύβεται ή είναι νεκρός από χτύπημα Ισραήλ-ΗΠΑ;

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι δέχεται επίθεση: «Βροχή» πυραύλων και drones - Εκρήξεις στο διάσημο νησί Palm

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λαύριο: Κατέρρευσε εν πλω 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Εγγυούμαστε για την ασφάλεια των Ελλήνων

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: «Δάγκωσε» τρεις φορές το «αλογάκι» και σφραγίζει play offs Ευρώπης

19:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ντερμπάρα στον τελικό Κυπέλλου, νίκη στις λεπτομέρειες για τον Ολυμπιακό

19:14LIFESTYLE

Benny Blanco: Έτσι απαντά σε όσους προτρέπουν την Selena Gomez να τον χωρίσει για τις «βρώμικες πατούσες» του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ - Έχουμε όλες τις ενδείξεις

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

20:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι δέχεται επίθεση: «Βροχή» πυραύλων και drones - Εκρήξεις στο διάσημο νησί Palm

20:55ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Κολωνό: Εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα με χτύπημα στο κεφάλι

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

20:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Τα διέλυσε όλα! Πήδηξε 6,17μ. και έκανε τη Νο1 επίδοση στον κόσμο!

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Η σιγουριά της CIA για την «εξολόθρευση Χαμενέι»: Ήδη γνωρίζουν ποιος θα τον αντικασταστήσει

20:44ΕΘΝΙΚΑ

Η αμερικανική βάση στη Σούδα, το «σφράγισμα» και τα συνήθη μέτρα ασφαλείας

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Εγγυούμαστε για την ασφάλεια των Ελλήνων

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαράζει καρδιές η έκπληξη εγγονής στον παππού της μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σε τελικό στάδιο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι έγινε «παγίδα θανάτου» - Αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από πισίνες

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ