Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

Το βράδυ του Σαββάτου (28/02) πέρασε με άνεση τα 6,17 μέτρα στο κλειστό της Παιανίας, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η επίδοσή του τον φέρνει ακριβώς πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις, ενώ αφήνει πίσω θρυλικά ονόματα όπως ο Σεργκέι Μπούμπκα με 6,15 μέτρα και ο Ρενό Λαβιλενί με 6,16 μέτρα.

Ο 26χρονος Έλληνας άλτης όχι μόνο βελτίωσε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του, που ήταν τα 6,08 μέτρα, αλλά δείχνει ότι διαθέτει ακόμα μεγάλο «αέρα» και δυνατότητα για ακόμη πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στο μέλλον. Το άλμα αυτό δεν είναι απλά προσωπικό ρεκόρ, αλλά και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, καθιστώντας τον Καραλή έναν από τους κορυφαίους επικοντιστές όλων των εποχών.

Με την ψυχραιμία, την τεχνική και τη δύναμή του, ο «Μανόλο» αφήνει ήδη το στίγμα του στην ιστορία του στίβου και φανερώνει πως τα μεγαλύτερα ρεκόρ μπορεί να είναι ακόμα μπροστά του, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το ελληνικό και παγκόσμιο επί κοντώ.

