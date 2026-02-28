Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Καπνοί πάνω από την Τεχεράνη μετά την επίθεση του Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα του Σάββατου (τοπική ώρα) μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις.

Η έκτακτη σύνοδος ζητήθηκε από τις μόνιμες αποστολές της Γαλλίας, του Μπαχρέιν, της Κίνας, της Ρωσίας και της Κολομβίας, σύμφωνα με δήλωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ουάσιγκτον και της Δυτικής Ιερουσαλήμ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ συνιστούν άμεση παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η ρωσική αποστολή, προειδοποιώντας ότι «τέτοιες επικίνδυνες περιπέτειες έχουν σκοπό να υπονομεύσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Η Ρωσία «θα απαιτήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν αμέσως τις παράνομες και κλιμακούμενες ενέργειές τους και να ξεκινήσουν μια πορεία προς μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το γραφείο του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ θα εκφωνήσει παρατηρήσεις στην έκτακτη σύνοδο.