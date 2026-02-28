Η αμερικανική βάση στη Σούδα, το «σφράγισμα» και τα συνήθη μέτρα ασφαλείας

Τι πραγματικά ισχύει με την αμερικανική βάση

Δημήτρης Δρίζος

Η αμερικανική βάση στη Σούδα, το «σφράγισμα» και τα συνήθη μέτρα ασφαλείας

Φωτογραφία αρχείου από την βάση στη Σούδα 

Eurokinissi
«Στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απαντώντας στο ερώτημα αν η αμερικανική βάση στο ναύσταθμο Κρήτης έχει «σφραγιστεί» λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο έδαφος του Ιράν.

Όπως είναι προφανές ούτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ούτε η Ελληνική Κυβέρνηση εν γένει μπορούν να ανακοινώσουν πιθανό «σφράγισμα» της αμερικανικής βάσης, για λόγους ασφαλείας.

Το κρηπίδωμα Κ14 στην αμερικανική «ευκολία» Κρήτης όπως αποκαλούνται οι εγκαταστάσεις ελλιμενισμού όπου ναυλοχούν αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στη Σούδα επί της ουσίας και βάσης της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας, αποτελεί μια ζώνη όπου την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν κάνει και τις επενδύσεις για τη φιλοξενία πλοίων κρίσιμης σημασίας όπως το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που παρέμεινε στην Κρήτη πέντε ημέρες για ανεφοδιασμούς και ολιγόωρη ξεκούραση των περίπου 5.000 μελών του πληρώματός του, απέπλευσε από την ελληνική χωρική θάλασσα την Πέμπτη και έφτασε ανοιχτά του Ισραήλ την Παρασκευή.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα στο Ιράν ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου το Gerald Ford, που προηγουμένως βρισκόταν στη Σούδα, έφτασε σε ακτίνα βολής από την Τεχεράνη.

Τόσο το Gerald Ford, όσο και ο στολίσκος των αμερικανικών πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν, αποτελούμενος από αντιτορπιλικά και καταδρομικά, πλοία υποστήριξης και φρεγάτες, έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις.

Ομοίως και ο ναύσταθμος της Σούδας, η μοναδική αμερικανική βάση με το κρηπίδωμα Κ14, που είναι το μοναδικό μέρος για τη φιλοξενία και υποστήριξη αεροπλανοφόρων στην περιοχή, προστατεύονται με ειδικά συστήματα ασφαλείας και πάντοτε χρειάζεται ειδική άδεια για την είσοδο, των ελλιμενισμό, ανεφοδιασμό και υποστήριξη πολεμικών πλοίων.

Πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτή την περίοδο που τα έμφορτα με στρατιωτικό υλικό αμερικανικά πολεμικά πλοία, είναι οι πλωτές βάσεις για τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη αμερικανικών βομβαρδιστικών και άλλων μαχητικών αεροσκαφών που πλήττουν στόχους του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Με δεδομένο ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ανακοινώσει ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, μετά την έναρξη της επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ αποτελούν στόχους για τους Φρουρούς της Επανάστασης, ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το παραμικρό για τις επιχειρησιακές ετοιμότητες στη Σούδα, αφού ούτως ή άλλως κάποιες κρίσιμες πληροφορίες είναι απόρρητες.

