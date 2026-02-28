Η σιγουριά της CIA για την «εξολόθρευση Χαμενέι»: Ήδη γνωρίζουν ποιος θα τον αντικασταστήσει

Ακόμη και αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτωνόταν στη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης του Σαββάτου, είναι πολύ πιθανό να αντικαθίστατο από σκληροπυρηνικά στελέχη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με εκτιμήσεις της CIA. Δύο πηγές που έχουν γνώση των σχετικών αναλύσεων ανέφεραν ότι αυτή είναι η βασική εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι εκθέσεις, που συντάχθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εξετάζουν συνολικά τα πιθανά σενάρια στο Ιράν μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση και κατά πόσο μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, στόχος που πλέον δηλώνεται ανοιχτά από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αναλύσεις δεν καταλήγουν με βεβαιότητα σε κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο για την «επόμενη μέρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εδώ και εβδομάδες αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της χώρας σε μια μεταβατική περίοδο.

Σε πρωινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Τεχεράνη «τρομοκρατικό καθεστώς» και κάλεσε τον ιρανικό λαό να αναλάβει την εξουσία, λέγοντας ότι τα αμερικανικά πλήγματα θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια λαϊκή εξέγερση.

Η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ ήρθε έπειτα από εβδομάδες έντονων διαβουλεύσεων στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης για το αν θα έπρεπε να πληγεί στρατιωτικά το Ιράν, στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στη χώρα τον Δεκέμβριο.

Οι διαπραγματεύσεις που δεν απέδωσαν

Το προηγούμενο διάστημα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιχείρησαν να προωθήσουν μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με στόχο να αποφευχθεί η στρατιωτική κλιμάκωση. Οι συνομιλίες στη Γενεύη, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Σε κλειστή ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα προς τους επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου, γνωστούς ως «Gang of Eight», ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι μια αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν ήταν πιθανό να προχωρήσει, επισημαίνοντας πάντως ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει στάση αν οι διαπραγματεύσεις απέδιδαν.

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Ρούμπιο ενημέρωσε εκ νέου τους ίδιους αξιωματούχους ότι η επίθεση ήταν πιθανό να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ώρες, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η τελική απόφαση ανήκε στον πρόεδρο.

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης αποτελούν την επίλεκτη στρατιωτική δύναμη του Ιράν, με αποστολή την προστασία του θεοκρατικού καθεστώτος και της σιιτικής κληρικαλικής εξουσίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της CIA, σε περίπτωση αιφνίδιας απομάκρυνσης του Χαμενεΐ, τα σκληροπυρηνικά στελέχη του σώματος αυτού είναι τα επικρατέστερα για να καλύψουν το κενό εξουσίας.

Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται έτσι να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ότι μια στρατιωτική επέμβαση δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε μια πιο μετριοπαθή ηγεσία στην Τεχεράνη, αλλά ενδέχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα πιο ακραία στοιχεία του καθεστώτος.