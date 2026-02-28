Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Εγγυούμαστε για την ασφάλεια των Ελλήνων

Δηλώσεις πραγματοποίησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή.



Επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές προς τούτο.

«Από το πρωί είμαστε σε συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που αν κριθεί σκόπιμο θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών».