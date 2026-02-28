Τραγωδία στον Κολωνό: Εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα με χτύπημα στο κεφάλι

Θρίλερ στον Κολωνό καθώς το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα με τραύμα στο κεφάλι.

Αυτή την ώρα, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ωστόσο έχει προσαχθεί ο σύντροφός της και εξετάζεται από τις Αρχές.

Αρχικά υπήρξε το σενάριο πως η γυναίκα έπεσε και χτύπησε θανάσιμα, ωστόσο ο ιατροδικαστής εντόπισε σημάδια που δεν συνάδουν με θάνατο από πτώση και για το λόγο αυτό κρατείται ο 28χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας.