«Κάθε πιλότος είχε ένα όνομα»: Το παρασκήνιο της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Το παρασκήνιο μιας από τις πιο εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών αποκαλύπτεται μέσα από πληροφορίες Ισραηλινών αξιωματούχων, λίγες ώρες μετά τα μαζικά πλήγματα που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνης και στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να ανακοπεί το κύμα εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, καθώς η Τεχεράνη ξεκινούσε αντίποινα.

Η επιχείρηση «Roaring Lion»

Η κοινή επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Roaring Lion», είχε ως βασικό αντικείμενο την προσβολή κρίσιμων στρατιωτικών και διοικητικών υποδομών του Ιράν, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε κομβικές περιοχές της δυτικής χώρας. Σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), τα πλήγματα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αποδυνάμωσης των απειλών που στρέφονται κατά του ισραηλινού εσωτερικού μετώπου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι το πρώτο κύμα των επιδρομών πραγματοποιήθηκε σκόπιμα νωρίς το πρωί, ώστε να αξιοποιηθεί ένα στενό επιχειρησιακό «παράθυρο» και να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής κρίθηκε καθοριστική, καθώς εκτιμήθηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα βρίσκονταν σε μειωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ένας στόχος χτισμένος επί μήνες

Πίσω από τα χτυπήματα κρύβεται ένας μακρύς κύκλος προετοιμασίας. Σύμφωνα με πηγές του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, επί μήνες εξελισσόταν μια εντατική επιχείρηση συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εκτεταμένης «τράπεζας στόχων». Σε αυτή περιλαμβάνονταν επικαιροποιημένες τοποθεσίες ανώτερων διοικητών, κρίσιμων στελεχών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και βασικών κέντρων λήψης αποφάσεων.

Η όλη διαδικασία βασίστηκε σε στενότατη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Την ηγεσία του πληροφοριακού σκέλους ανέλαβαν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ και η Μοσάντ, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μοίρασαν γεωγραφικά τις αποστολές μεταξύ ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων.

Ο συντονισμός αυτός κρίθηκε καθοριστικός, καθώς επέτρεψε την αποφυγή επιχειρησιακών επικαλύψεων και κινδύνων, ενώ διασφάλισε την αποτελεσματική κατανομή των στόχων σε μια επιχείρηση εξαιρετικά υψηλής πολυπλοκότητας.

«Κάθε πιλότος είχε ένα όνομα»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη ότι κάθε πιλότος και πλήρωμα αεροσκάφους είχε λάβει εξατομικευμένο φάκελο αποστολής. Σε αυτόν αναφέρονταν με ακρίβεια οι εγκαταστάσεις και τα πρόσωπα που αποτελούσαν στόχο, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τον χρόνο και τη διαδρομή της επίθεσης.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, τα πρώτα πλήγματα έπληξαν κεντρικά στρατηγεία και αίθουσες επιχειρήσεων που συνδέονται με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, επιχειρώντας να αποδιοργανώσουν τη διοικητική αλυσίδα και να προκαλέσουν σύγχυση στις δυνάμεις της Τεχεράνης από τα πρώτα κιόλας λεπτά της επιχείρησης.

Ιρανικά αντίποινα και νέα κύματα επιθέσεων

Περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη των επιδρομών, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις προς αμερικανικούς στόχους στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκτόξευσε και πυραύλους προς το Ισραήλ, ενεργοποιώντας ευρείας κλίμακας συναγερμούς. Η κλιμάκωση επιβεβαιώθηκε και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων στην επιχείρηση.

Οι ισραηλινές αντιαεροπορικές άμυνες τέθηκαν σε πλήρη ανάπτυξη, πραγματοποιώντας δεκάδες αναχαιτίσεις, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα πρωτόκολλα ασφαλείας, λόγω της σφοδρότητας του πυραυλικού μπαράζ.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε νέα κύματα επιθέσεων κατά υποδομών εκτόξευσης και υποστήριξης βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των IDF, είχε συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της ιρανικής δραστηριότητας εκτόξευσης.

Μια επιχείρηση με ανοιχτό ορίζοντα

Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στο δυτικό Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν σε διαδοχικά κύματα για αρκετές ώρες, όσο εξακολουθεί η απειλή πυραυλικών επιθέσεων. Το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

Η επιχείρηση «Roaring Lion» αναδεικνύει τη νέα φάση έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ισορροπίες να παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες και το ενδεχόμενο γενικευμένης σύγκρουσης να επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

