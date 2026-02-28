Υπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι «ακόμη ζωντανός από όσο γνωρίζω»

Ο Αμπάς Αραγκτσί, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, διαψεύδει το δημοσίευμα του ισραηλινού καναλιού Channel 12που υποστήριζε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν «πιθανότατα σκοτώθηκε» στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα σήμερα, καθώς τόνισε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι «ακόμη ζωντανός από όσο γνωρίζω».

«Ίσως χάσαμε μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα»

Στην ίδια συνέντευξην ο Αραγκτσί δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν διεξάγονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. «Αν οι Αμερικανοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας, ξέρουν πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου», δήλωσε.

Επίσης δήλωσε ότι «ίσως χάσαμε μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, και χειριζόμαστε την κατάσταση, και όλα είναι εντάξει».

Δείτε βίντεο:

Iran’s Foreign Ministry: Tehran may have lost several commanders



“But this is not such a big issue,” said Foreign Minister Abbas Araghchi, noting that there were no casualties among the top leadership.



The Foreign Minister denied reports that Ayatollah Khamenei has passed away.… pic.twitter.com/7gAfh4Lnkt — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Διαβάστε επίσης