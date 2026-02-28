Το κόστος της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η μετεγκατάσταση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων το Σάββατο εκτιμάται ότι κόστισε στους φορολογούμενους περίπου 630 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Elaine McCusker, κορυφαία αξιωματούχο προϋπολογισμού στο Πεντάγωνο κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, η οποία τώρα είναι ανώτερη συνεργάτης στο think tank American Enterprise Institute.

Η μετακίνηση περισσότερων από δώδεκα πλοίων και η πτήση περισσότερων από 100 αεροσκαφών στην περιοχή αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, δήλωσε η McCusker στη Wall Street Journal.

Είναι πιθανό ότι αυτά τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη των επιθέσεων θα μπορούσαν να απορροφηθούν από την πίστωση του προϋπολογισμού του Πενταγώνου ύψους 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2026, είπε.

Τώρα που ξεκίνησαν οι επιθέσεις, το κόστος αυτό θα αυξηθεί για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα των πολεμικών αεροσκαφών, ο εναέριος ανεφοδιασμός και η αντικατάσταση των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε.