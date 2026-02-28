Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση

Ο Τζιμ Κάρεϊ συνεχίζει να προκαλεί φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, καθώς εμφανίστηκε στο Παρίσι με μια σχεδόν αγνώριστη εμφάνιση την Παρασκευή.

Ο Τζιμ Κάρεϊ / AP

Ο 64χρονος κωμικός του Χόλιγουντ έκανε τους θαυμαστές να τον κοιτάζουν με απορία όταν πάτησε το κόκκινο χαλί στα 51α Βραβεία Σεζάρ. Ο ηθοποιός έφτασε στο πολυτελές εστιατόριο Lapérouse, όπου πέρασε το βράδυ γιορτάζοντας τα 16α γενέθλια του εγγονού του. Φορούσε ένα casual μαύρο T-shirt κάτω από ένα λαμπερό σακάκι και περικυκλώθηκε από θαυμαστές μόλις μπήκε στο πολυτελές μαγαζί.

Ο Τζιμ Κάρεϊ / AP

Στο πλευρό του ήταν η 32χρονη σύντροφός του, Min Ah - σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση - φορώντας μία λαμπερή μαύρη τουαλέτα, καθώς και η 38χρονη κόρη του Jane με τον γιο της, Jackson.

Quelle classe ?

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Ο Κάρεϊ τιμήθηκε με βραβείο Σεζάρ για την πολυετή καριέρα του, το οποίο αφιέρωσε στον αείμνηστο πατέρα του με μια συγκινητική ομιλία που έγινε viral: «Ο μπαμπάς μου ήταν τύπος ανθρώπου που αν τον γνώριζες πέντε λεπτά, ένιωθες σαν να τον ήξερες 50 χρόνια».

Ωστόσο, ενώ η αφιέρωση συγκίνησε πολλούς, οι θεατές φαίνονταν να εστιάζουν σε κάτι άλλο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα social media γέμισαν με φήμες για την εμφανώς διαφορετική του όψη, με μερικούς θαυμαστές να υποστηρίζουν ευθέως ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

This is not a clone, it’s NOT! ?



?Jim Carrey goes viral over his “unrecognizable” appearance, with fans saying he “doesn’t look or sound the same.”



He made a rare and emotional appearance in Paris to receive the Honorary César Award, which is France’s highest cinematic honor… pic.twitter.com/nOFtQd1HV2 — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) February 27, 2026

Οι fans έγραψαν: «Σίγουρα έχει κάνει πολύ δουλειά στο πρόσωπό του. Φαίνεται πολύ διαφορετικός», «Μήπως μεταμορφώνεται σε Bill Maher; Φαίνεται… διαφορετικός».

Κάποιοι αναφέρθηκαν στην πρόσφατη ανόρθωση προσώπου της Kris Jenner στα 70: «Ωχ, κάνε πρόσκληση στον πλαστικό χειρουργό της Kris Jenner», έγραψε ένας.

«Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά αυτός δεν είναι ο Jim Carrey», σχολίασε άλλος.

Διαβάστε επίσης