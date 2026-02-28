Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση

«Βροχή» τα σχόλια στα social media για τον ηθοποιό

Newsbomb

Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση
Ο Τζιμ Κάρεϊ
AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζιμ Κάρεϊ συνεχίζει να προκαλεί φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, καθώς εμφανίστηκε στο Παρίσι με μια σχεδόν αγνώριστη εμφάνιση την Παρασκευή.

France Cesar Awards

Ο Τζιμ Κάρεϊ / AP

Ο 64χρονος κωμικός του Χόλιγουντ έκανε τους θαυμαστές να τον κοιτάζουν με απορία όταν πάτησε το κόκκινο χαλί στα 51α Βραβεία Σεζάρ. Ο ηθοποιός έφτασε στο πολυτελές εστιατόριο Lapérouse, όπου πέρασε το βράδυ γιορτάζοντας τα 16α γενέθλια του εγγονού του. Φορούσε ένα casual μαύρο T-shirt κάτω από ένα λαμπερό σακάκι και περικυκλώθηκε από θαυμαστές μόλις μπήκε στο πολυτελές μαγαζί.

France Cesar Awards

Ο Τζιμ Κάρεϊ / AP

Στο πλευρό του ήταν η 32χρονη σύντροφός του, Min Ah - σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση - φορώντας μία λαμπερή μαύρη τουαλέτα, καθώς και η 38χρονη κόρη του Jane με τον γιο της, Jackson.

Ο Κάρεϊ τιμήθηκε με βραβείο Σεζάρ για την πολυετή καριέρα του, το οποίο αφιέρωσε στον αείμνηστο πατέρα του με μια συγκινητική ομιλία που έγινε viral: «Ο μπαμπάς μου ήταν τύπος ανθρώπου που αν τον γνώριζες πέντε λεπτά, ένιωθες σαν να τον ήξερες 50 χρόνια».

Ωστόσο, ενώ η αφιέρωση συγκίνησε πολλούς, οι θεατές φαίνονταν να εστιάζουν σε κάτι άλλο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα social media γέμισαν με φήμες για την εμφανώς διαφορετική του όψη, με μερικούς θαυμαστές να υποστηρίζουν ευθέως ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι fans έγραψαν: «Σίγουρα έχει κάνει πολύ δουλειά στο πρόσωπό του. Φαίνεται πολύ διαφορετικός», «Μήπως μεταμορφώνεται σε Bill Maher; Φαίνεται… διαφορετικός».

Κάποιοι αναφέρθηκαν στην πρόσφατη ανόρθωση προσώπου της Kris Jenner στα 70: «Ωχ, κάνε πρόσκληση στον πλαστικό χειρουργό της Kris Jenner», έγραψε ένας.

«Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά αυτός δεν είναι ο Jim Carrey», σχολίασε άλλος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:36LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές πρεσβείες: Δίνουν οδηγίες στους Έλληνες σε Λίβανο, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

16:07WHAT THE FACT

Ανθρακωρύχοι βρίσκουν έναν «θησαυρό» της φύσης στα έγκατα της γης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πεδίο μάχης το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το συλλαλητήριο με ρίψεις μολότοφ - Βίντεο

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Με Σισοκό η «πράσινη» αποστολή | Διάταση στον δικέφαλο ο Σιώπης

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα - Δείτε βίντεο

15:17LIFESTYLE

Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» πωλήθηκε σε νύφη για 2.750 δολάρια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

15:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ισραήλ: Στόχος να ρίξουν τους μουλάδες της Τεχεράνης – Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα - Δείτε βίντεο

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ