Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση
«Βροχή» τα σχόλια στα social media για τον ηθοποιό
Ο Τζιμ Κάρεϊ συνεχίζει να προκαλεί φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, καθώς εμφανίστηκε στο Παρίσι με μια σχεδόν αγνώριστη εμφάνιση την Παρασκευή.
Ο 64χρονος κωμικός του Χόλιγουντ έκανε τους θαυμαστές να τον κοιτάζουν με απορία όταν πάτησε το κόκκινο χαλί στα 51α Βραβεία Σεζάρ. Ο ηθοποιός έφτασε στο πολυτελές εστιατόριο Lapérouse, όπου πέρασε το βράδυ γιορτάζοντας τα 16α γενέθλια του εγγονού του. Φορούσε ένα casual μαύρο T-shirt κάτω από ένα λαμπερό σακάκι και περικυκλώθηκε από θαυμαστές μόλις μπήκε στο πολυτελές μαγαζί.
Στο πλευρό του ήταν η 32χρονη σύντροφός του, Min Ah - σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση - φορώντας μία λαμπερή μαύρη τουαλέτα, καθώς και η 38χρονη κόρη του Jane με τον γιο της, Jackson.
Ο Κάρεϊ τιμήθηκε με βραβείο Σεζάρ για την πολυετή καριέρα του, το οποίο αφιέρωσε στον αείμνηστο πατέρα του με μια συγκινητική ομιλία που έγινε viral: «Ο μπαμπάς μου ήταν τύπος ανθρώπου που αν τον γνώριζες πέντε λεπτά, ένιωθες σαν να τον ήξερες 50 χρόνια».
Ωστόσο, ενώ η αφιέρωση συγκίνησε πολλούς, οι θεατές φαίνονταν να εστιάζουν σε κάτι άλλο.
Μέσα σε λίγα λεπτά, τα social media γέμισαν με φήμες για την εμφανώς διαφορετική του όψη, με μερικούς θαυμαστές να υποστηρίζουν ευθέως ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Οι fans έγραψαν: «Σίγουρα έχει κάνει πολύ δουλειά στο πρόσωπό του. Φαίνεται πολύ διαφορετικός», «Μήπως μεταμορφώνεται σε Bill Maher; Φαίνεται… διαφορετικός».
Κάποιοι αναφέρθηκαν στην πρόσφατη ανόρθωση προσώπου της Kris Jenner στα 70: «Ωχ, κάνε πρόσκληση στον πλαστικό χειρουργό της Kris Jenner», έγραψε ένας.
«Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά αυτός δεν είναι ο Jim Carrey», σχολίασε άλλος.