Η Τζένιφερ Γκάρνερ μιλά για τα υπέρ και τα κατά της «συν-γονεϊκότητας» με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε για τις θυσίες και τις ισορροπίες που απαιτεί το μοντέλο «συν-γονεϊκότητας» που έχει εφαρμόσει με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ ως προς την ανατροφή των παιδιών τους μετά τον χωρισμό τους, με την ίδια να αναφέρει ότι της έχει διδάξει πολλά αυτή η διαδικασία.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «One Nightstand» η 53χρονη ηθοποιός ανέφερε: «Όταν τα παιδιά σου μεγαλώνουν σε δύο ξεχωριστά σπίτια, εγώ γίνομαι και μαμά και μπαμπάς, κι εκείνος γίνεται και μπαμπάς και μαμά. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, σωστά; Γιατί δεν έχεις το πλεονέκτημα του yin και yang στο ίδιο σπίτι, οπότε πρέπει να ενσωματώνεις και τις δύο πλευρές στον τρόπο που μεγαλώνεις τα παιδιά».

Παραδέχτηκε πως υπάρχει μια αίσθηση απώλειας σε αυτό, αλλά και κάτι που κερδίζεται: «Υπάρχει λίγη απώλεια, αλλά και κάτι που κερδίζεις. Μαθαίνεις να αφήνεις πράγματα, να μην εστιάζεις τόσο πολύ στο πώς “πρέπει” να γίνουν τα πράγματα.»

Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Pearl Harbor» το 2001, ωστόσο το ειδύλλιό τους δημιουργήθηκε το 2004, μετά τη συνεργασία τους στο «Daredevil» το 2003. Παντρεύτηκαν το 2005 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2015.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ / AP

Σε κοινή τους δήλωση τότε ανέφεραν: «Ύστερα από πολλή σκέψη πήραμε τη δύσκολη απόφαση να πάρουμε διαζύγιο. Προχωράμε με αγάπη και φιλία ο ένας για τον άλλον και με δέσμευση στη συν-γονεϊκότητα των παιδιών μας, των οποίων την ιδιωτικότητα ζητούμε να σεβαστείτε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, η Garner είχε δηλώσει ότι ο Affleck ήταν «ο έρωτας της ζωής της».

«Δεν παντρεύτηκα τον διάσημο σταρ του σινεμά· παντρεύτηκα εκείνον», είχε πει στο Vanity Fair το 2016. «Θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση. Έτρεξα στην παραλία προς το μέρος του — και θα το έκανα ξανά. Δεν μπορείς να έχεις αυτά τα τρία παιδιά και όλα όσα ζήσαμε μαζί χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι ο έρωτας της ζωής μου».

