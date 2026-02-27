Μάρτιν Σορτ: Το σημείωμα αυτοκτονίας της κόρης του και η εξαφάνιση 24 ώρες πριν από τον θάνατό της

Η Κάθριν Σoρτ με τον θετό πατέρα της, Μάρτιν

Ένα σημείωμα αυτοκτονίας βρήκαν οι αρχές στη σορό της κόρης του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, η οποία είχε εξαφανιστεί 24 ώρες πριν από τον θάνατο της.

Το σώμα της Κάθριν βρέθηκε πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα κρεβατοκάμαρας με ένα «σημείωμα» και ένα όπλο κοντά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο TMZ, μετά από τη δήλωση ενός φίλου της, ότι δεν είχε νέα της για 24 ώρες.

Παρά το γεγονός της εξαφάνισης, ένας γείτονας της Κάθριν είπε ότι δεν έδειξε ποτέ «ενδείξεις» ότι πάλευε με την ψυχική της υγεία, ο οποίος μιλώντας στο Us Weekly τη χαρακτήρισε αρκετά εξωστρεφή και κατά διαστήματα την έβλεπαν να γελάει με φίλους στη βεράντα.

Αν και όπως αναφέρεται αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, έχοντας μάλιστα τη συντροφιά ενός ζώου για να δώσει όπως έγραφε στον επαγγελματικό της ιστότοπο που έχει πλέον διαγραφεί, «τους δικούς της αγώνες με ψυχικές ασθένειες τα τελευταία 5 χρόνια».

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Κάθριν βρέθηκε νεκρή με τραύμα από πυροβολισμό στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς της Καλιφόρνια. Ήταν 42 ετών.

Η κοινωνική λειτουργός κράτησε χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια και εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια όταν γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της το 2023.

Στην πραγματικότητα, η Κάθριν πάλευε για να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της, μέχρι που άλλαξε το επίθετό της από Σορτ σε Χάρτλεϊ το 2012.

Όπως είχε εξηγήσει «ο πατέρας της είναι δημόσιο πρόσωπο» και εκείνη είναι «ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός».

«Ανησυχώ για πιθανή παρενόχληση από μελλοντικούς ασθενείς εξαιτίας της σχέσης μου με τον πατέρα μου», συνέχισε.

Ο Μάρτιν, 75 ετών, υιοθέτησε μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν, την Κάθριν, και αργότερα μέσω πάλι υιοθεσίας, απέκτησαν τους γιους Oliver Patrick, 39 ετών, και Henry Hayter, 36 ετών.