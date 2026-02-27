Μάρτιν Σορτ: Το σημείωμα αυτοκτονίας της κόρης του και η εξαφάνιση 24 ώρες πριν από τον θάνατό της

Η Κάθριν Σορτ τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει το επίθετό της εξαιτίας του διάσημου πατέρα της, φοβούμενη για πιθανά προβλήματα από ασθενείς της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μάρτιν Σορτ: Το σημείωμα αυτοκτονίας της κόρης του και η εξαφάνιση 24 ώρες πριν από τον θάνατό της

Η Κάθριν Σoρτ με τον θετό πατέρα της, Μάρτιν

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σημείωμα αυτοκτονίας βρήκαν οι αρχές στη σορό της κόρης του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, η οποία είχε εξαφανιστεί 24 ώρες πριν από τον θάνατο της.

Το σώμα της Κάθριν βρέθηκε πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα κρεβατοκάμαρας με ένα «σημείωμα» και ένα όπλο κοντά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο TMZ, μετά από τη δήλωση ενός φίλου της, ότι δεν είχε νέα της για 24 ώρες.

Παρά το γεγονός της εξαφάνισης, ένας γείτονας της Κάθριν είπε ότι δεν έδειξε ποτέ «ενδείξεις» ότι πάλευε με την ψυχική της υγεία, ο οποίος μιλώντας στο Us Weekly τη χαρακτήρισε αρκετά εξωστρεφή και κατά διαστήματα την έβλεπαν να γελάει με φίλους στη βεράντα.

Αν και όπως αναφέρεται αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, έχοντας μάλιστα τη συντροφιά ενός ζώου για να δώσει όπως έγραφε στον επαγγελματικό της ιστότοπο που έχει πλέον διαγραφεί, «τους δικούς της αγώνες με ψυχικές ασθένειες τα τελευταία 5 χρόνια».

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Κάθριν βρέθηκε νεκρή με τραύμα από πυροβολισμό στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς της Καλιφόρνια. Ήταν 42 ετών.

Η κοινωνική λειτουργός κράτησε χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια και εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια όταν γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της το 2023.

Στην πραγματικότητα, η Κάθριν πάλευε για να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της, μέχρι που άλλαξε το επίθετό της από Σορτ σε Χάρτλεϊ το 2012.

Όπως είχε εξηγήσει «ο πατέρας της είναι δημόσιο πρόσωπο» και εκείνη είναι «ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός».

«Ανησυχώ για πιθανή παρενόχληση από μελλοντικούς ασθενείς εξαιτίας της σχέσης μου με τον πατέρα μου», συνέχισε.

Ο Μάρτιν, 75 ετών, υιοθέτησε μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν, την Κάθριν, και αργότερα μέσω πάλι υιοθεσίας, απέκτησαν τους γιους Oliver Patrick, 39 ετών, και Henry Hayter, 36 ετών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος εγκαταλείπει τη Βασιλική – Σοκ στη Μάνη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκε οστό σε παραλία, 24 ώρες μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα μέλη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατό δέντρα για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη λειτουργία του ΑΠΘ

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Ιράν: Αυξήθηκαν τα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

19:54WHAT THE FACT

Η Ματωμένη Σελήνη του Μαρτίου: Η σκοτεινή πλευρά και τα μυστικά της έκλειψης που λίγοι γνωρίζουν

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Μερτς την Τρίτη - Εμπόριο, ανταγωνισμός και ασφάλεια στο επίκεντρο

19:31LIFESTYLE

Μάρτιν Σορτ: Το σημείωμα αυτοκτονίας της κόρης του και η εξαφάνιση 24 ώρες πριν από τον θάνατό της

19:29WHAT THE FACT

Οι πιο υγιεινοί τρόποι να φάτε τον σολομό - Ποιοι πρέπει να τον αποφεύγουν, σύμφωνα με τους ειδικούς

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των αγώνων με την Τσέλιε

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις

19:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Α' Χαιρετισμοί: Η ακολουθία από τον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου

18:58ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα κακό» λέει ο Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Δύο νεκροί, 40 τραυματίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκε οστό σε παραλία, 24 ώρες μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα μέλη

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

18:58ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα κακό» λέει ο Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

19:54WHAT THE FACT

Η Ματωμένη Σελήνη του Μαρτίου: Η σκοτεινή πλευρά και τα μυστικά της έκλειψης που λίγοι γνωρίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ