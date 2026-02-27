Θεσσαλονίκη: Εκατό δέντρα για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη λειτουργία του ΑΠΘ

Η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 επιλέχθηκε ως συμβολική ημερομηνία για τη φύτευση δενδρυλλίων στην Πανεπιστημιούπολη, με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς τόσο η ημέρα όσο και η χειρονομία έχουν πολλαπλούς συμβολισμούς.

Από τα συνολικά πεντακόσια δέντρα που φυτεύτηκαν, τα εκατό ήταν αγριοκερασιές, οι οποίες τοποθετήθηκαν κατά μήκος του μετώπου της Εγνατίας οδού και στην κεντρική λεωφόρο του Πανεπιστημίου, συμβολίζοντας τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Το πρώτο δέντρο που φύτεψε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη αφιερώθηκε στους δεκατρείς φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023. Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη τελετή, ο Πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης έκανε δηλώσεις σχετικά με την αφιέρωση της πρώτης αγριοκερασιάς στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.

Τα πρώτα πεντακόσια δέντρα ήταν χορηγία της εταιρείας ΤΕΡΝΑ. Επιπλέον, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης δεσμεύτηκε ότι άλλα πεντακόσια δένδρα θα φτάσουν σύντομα στο Αριστοτέλειο, με σκοπό να ξεπεραστεί συνολικά ο αριθμός των δύο χιλιάδων δενδρυλλίων που θα φυτευτούν στην Πανεπιστημιούπολη.

Το όραμα των Πρυτανικών Αρχών είναι ο προαύλιος χώρος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει χώρο χρήσης για όλους τους πολίτες αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα την αισθητική, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή.

Στο τέλος της τελετής έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης για τη συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου και του Δήμου, εστιάζοντας στη συνολική πράσινη αναβάθμιση του πανεπιστημιακού campus. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτήν αποτελεί η δενδροφύτευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την εισήγηση ειδικής Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων Γεωπονίας και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε συνεργασία με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

