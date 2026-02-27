Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Πρώτη ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket

Η 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έφερε την πρώτη ήττα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα όντας ιδιαίτερα άστοχο και χωρίς συνέπεια στην άμυνα, δεν τα κατάφερε κόντρα στο μαχητικό Μαυροβούνιο στη Sunel Arena με το τελικό 65-67 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Πλέον, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 2 νίκες και 1 ήττα στον δεύτερο όμιλο, μετά από τρεις αγώνες. Και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 20:00, όταν και στην Ποντγκόριτσα το Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει την Ελλάδα.

Το ματς στα Λιόσια ήταν «κλειστό», χωρίς καμία απ’ τις δύο ομάδες να ξεφεύγουν στο σκορ. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι είχαν κυρίως το προβάδισμα με μικρές διαφορές. Αλλά η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να κάνει το ξέσπασμα που θα της δώσει «αέρα» νίκης.

Βασικός λόγος ήταν η μεγάλη αστοχία των διεθνών μας. Ειδικά στην τελική ευθεία το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι. Στο 36’ το σκορ ήταν 61-61. Η Ελλάδα πήρε προβάδισμα με τον Καλαϊτζάκη στο 39’, αλλά ο Νίκολιτς ισοφάρισε σε 65-65. Ο Παπανικολάου αστόχησε σε τρίποντο, με τον Χατζιμπέγκοβιτς να διαμορφώνει το 65-67 στα 36’’ για το τέλος. Μετά από εκατέρωθεν λάθη, ο Τολιόπουλος είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στην τελευταία επίθεση αλλά αστόχησε και έτσι η Εθνική ηττήθηκε.

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου. Από το Μαυροβούνιο ξεχώρισε ο Ζόραν Νίκολιτς με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (1), Μωραϊτης 2, Τολιόπουλος 5, Καλαϊτζάκης Π. 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (2), Χουγκάς 4 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 13, Μήτογλου 6, Μήτρου Λονγκ 8 (2)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Αντρέι Ζάκελι): Νίκολιτς 19, Χατζιμπέγκοβιτς 10 (2), Ντρόμπνιακ 7, Σιμόνοβιτς 6, Πόποβιτς 6, Βούτσελιτς 5, Γιοβάνοβιτς 5 (1), Νίνταμ 5 (1), Ράντοντσιτς 2, Ιβάνοβιτς 2, Ίλιτς.