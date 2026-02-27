Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

Ο ανήλικος φέρεται να έχασε τη ζωή του καβγά με αφορμή έναν σπασμένο καθρέπτη μοτοσικλέτας

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος
Στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού στο Λουτράκι προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία.

Ο 19χρονος φίλος του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε από την επίθεση υπέδειξε τον, επίσης 17χρονο, φυσικό αυτουργό του εγκλήματος, και έχει προσαχθεί ήδη και η μητέρα του φερόμενου δράστη.

Τον σκότωσαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσικλέτας

Ενώ αρχικά φαινόταν πως το περιστατικό αφορούσε μια ληστεία στο σπίτι της γιαγιάς του φίλου του, η αφορμή του τραγικού αποτελέσματος εντέλει ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο 19χρονος τραυματίας, ανέφερε πως ο καυγάς με την άλλη παρέα έγινε για έναν σπασμένο καθρέφτη από μια μοτοσικλέτα. Τότε οι νεαροί έκλεισαν ραντεβού ώστε να πληρώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο 17χρονος, με το αποτέλεσμα να καταλήγει στη δολοφονία του συνομήλικού του και στον τραυματισμό ενός 19χρονου.

Κατά τις πρώτες του καταθέσεις στους αστυνομικούς, ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να έπεισε τις Αρχές.

