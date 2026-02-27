Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος
Ο ανήλικος φέρεται να έχασε τη ζωή του καβγά με αφορμή έναν σπασμένο καθρέπτη μοτοσικλέτας
Στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού στο Λουτράκι προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία.
Ο 19χρονος φίλος του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε από την επίθεση υπέδειξε τον, επίσης 17χρονο, φυσικό αυτουργό του εγκλήματος, και έχει προσαχθεί ήδη και η μητέρα του φερόμενου δράστη.
Τον σκότωσαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσικλέτας
Ενώ αρχικά φαινόταν πως το περιστατικό αφορούσε μια ληστεία στο σπίτι της γιαγιάς του φίλου του, η αφορμή του τραγικού αποτελέσματος εντέλει ήταν διαφορετική.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο 19χρονος τραυματίας, ανέφερε πως ο καυγάς με την άλλη παρέα έγινε για έναν σπασμένο καθρέφτη από μια μοτοσικλέτα. Τότε οι νεαροί έκλεισαν ραντεβού ώστε να πληρώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο 17χρονος, με το αποτέλεσμα να καταλήγει στη δολοφονία του συνομήλικού του και στον τραυματισμό ενός 19χρονου.
Κατά τις πρώτες του καταθέσεις στους αστυνομικούς, ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να έπεισε τις Αρχές.