Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

Ερώτημα παραμένει το γιατί έφυγε από το σπίτι της και το αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 16χρονης Λόρας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η νεαρή εντοπίστηκε στο Βερολίνο όχι σε κάποιο τυχαίο έλεγχο, αλλά μετά από δική της απόφαση.

Χθες γύρω στις 3 το μεσημέρι ενημερώθηκε η οικογένειά της πως εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Όπως φαίνεται, η 16χρονη μετέβη μόνη της σε υπηρεσία της γερμανικής αστυνομίας και δήλωσε τα στοιχεία της.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της γερμανικής αστυνομίας, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε δομή για ανήλικους, όπου και φιλοξενείται μέχρι αυτή την ώρα και παρακολουθείται από ψυχιάτρους.

Η 16χρονη Λόρα έφυγε από το σπίτι της στις αρχές Ιανουαρίου και εντοπίστηκε στη Γερμανία, 48 ημέρες μετά.

