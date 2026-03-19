Εξιχνιάστηκαν 21 κλοπές σε καταστήματα στα Νότια Προάστια - Δύο συλλήψεις στο Παλαιό Φάληρο

Η αστυνομία, εξιχνίασε 21 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων της Αττικής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 17ης Μαρτίου 2026 στο Παλαιό Φάληρο, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σταμάτησαν για έλεγχο ένα ύποπτο όχημα. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κοσμήματα, διάφορα προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ.

Οι δύο επιβαίνοντες, ένας 39χρονος άνδρας και μία 47χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 39χρονος ήταν ο δράστης των 21 κλοπών, κατά τις οποίες εισερχόταν σε καταστήματα είτε παραβιάζοντας τις εισόδους είτε σπάζοντας βιτρίνες.

Από τη δράση του αφαιρούσε χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 7.400 ευρώ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

