Ποιος πείραξε τη Μελάνια; Γιατί την ενόχλησε το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

Η πολυμελής και πανίσχυρη οικογένεια Τραμπ χρειάζεται τις ισορροπίες της, καθώς φαίνεται πως δεν τα πηγαίνουν καλά όλοι με όλους.

Η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ όπως θέλουν δημοσιεύματα κατά καιρούς, δείχνει να έχει «προβλήματα» με τη Λάρα Τραμπ, σύζυγο του Έρικ Τραμπ, και η πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου μάλλον επιδείνωσε τις μεταξύ τους σχέσεις.

Η Λάρα συνόδευσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο ταξίδι του, ενώ η Μελάνια απουσίαζε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαμογελά ενώ τον παρακολουθούν η Λάρα Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ, ο Μπάρον Τραμπ και ο Βίκτορ Κναβς, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρακολούθηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Μπιτς, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024, στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα AP/Evan Vucci

Σύμφωνα με το RadarOnline, η Πρώτη Κυρία ήταν αναστατωμένη που δεν ήταν μέρος της αποστολής, ενώ η σύζυγος του Έρικ ήταν. Πριν από το ταξίδι, το γραφείο της ωστόσο είχε δηλώσει πως: «Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δεν ταξιδεύει αυτή τη φορά».

Όμως παρόλα αυτά δεν ήταν ευχαριστημένη ούτε με την παρουσία της Λάρα και του Έρικ, η οποία αμφισβητήθηκε επίσης από άλλους στα κοινωνικά μέσα.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, συνομιλεί με τον Έρικ Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και η Λάρα Τραμπ παρακολουθούν, στον Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026. Brendan Smialowski/Pool AFP μέσω AP

Μια φωτογραφία από το επίσημο δείπνο με τη Λάρα, τον Έρικ, τον πρόεδρο και τον Σι Τζινπίνγκ, μέσα στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και προκάλεσε αναταραχή. Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν: «Δεν έχουν καμία δουλειά εκεί. Από πότε όλη η οικογένεια αρχίζει να ταξιδεύει με τον πρόεδρο;»

Η παρουσία του Έρικ και της Λάρα Τραμπ στη λίστα των προσκεκλημένων στην Κίνα άφησε όλους έκπληκτους.

Ένας άλλος έγραψε: «Ο Τραμπ έφερε λοιπόν τους πάντες και τα πάντα στην Κίνα, αλλά η Μελ δεν ήρθε;»

Ο Έρικ δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη σύζυγό του στο X και δέχτηκε επιπλέον κριτική. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις κακές εντυπώσεις όταν δημοσιεύτηκε η λίστα των προσκεκλημένων, ένας εκπρόσωπος της οικογένειας Τραμπ δήλωσε ότι ο Έρικ βρισκόταν εκεί «με προσωπική ιδιότητα». «Δεν θα συμμετάσχει σε ιδιωτικές συναντήσεις, αλλά θα σταθεί δίπλα στον πρόεδρο για να τιμήσει αυτή την ιστορική περίσταση», εξήγησε η δήλωση.

Ο Έρικ είναι το τρίτο παιδί και ο δεύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ και της πρώτης συζύγου του, Ιβάνα. Ο 42χρονος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization. Παντρεύτηκε τη Λάρα το 2014 και το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.





