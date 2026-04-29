Τραμπ: Το αστείο για τον γάμο του με τη Μελάνια και ο έρωτας της μητέρας του για τον... Κάρολο

Η ομιλία έγινε λίγες μέρες μετά από μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, όπου συνελήφθη ο δράστης Κόουλ Τόμας Άλεν.

Μιλώντας έξω από τον Λευκό Οίκο χθες (28/4), ο Ντόναλντ Τραμπ θυμήθηκε τη σχέση των αείμνηστων γονιών του, Φρεντ Τραμπ και Μαίρη Αν ΜακΛίοντ . «Ήρθε στην Αμερική στα 19 της», είπε ο Ντόναλντ για τη μητέρα του, η οποία καταγόταν από τη Σκωτία. «Γνώρισε τον πατέρα μου. Τον αγαπήσαμε τόσο πολύ, όλοι τον αγαπήσαμε, την αγαπήσαμε, τον αγαπήσαμε: τον Φρεντ. Και ήταν παντρεμένοι για 63 χρόνια».

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ γύρισε προς τη σύζυγό του, η οποία καθόταν πίσω του στη σκηνή, και είπε: «Και, ε, συγγνώμη, αν δεν σε πειράζει, αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, αγάπη μου». Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση, στους οποίους περιλαμβανόταν ο 77χρονος Κάρολος και η σύζυγός του Βασίλισσα Καμίλα , γέλασαν με το αστείο, ωθώντας τον Ντόναλντ να συνεχίσει. «Λυπάμαι, απλώς δεν πρόκειται να εξελιχθεί έτσι. Θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά», πρόσθεσε. Ακούγοντάς τον, η Μελάνια Τραμπ χαμογέλασε

Η ΜακΛίοντ, κοσμικός και φιλάνθρωπος, παντρεύτηκε τον Φρεντ, έναν Αμερικανό κατασκευαστή ακινήτων, το 1936. Παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του Φρεντ σε ηλικία 93 ετών, τον Ιούνιο του 1999. Εκείνη πέθανε αργότερα, σε ηλικία 88 ετών, τον Αύγουστο του 2000.

.@POTUS on his mother's love for the Royal Family: "I also remember her saying, very clearly, 'Charles! Look! Young Charles! He’s so cute!' My mother had a crush on Charles. Can you believe it?" ? ???? pic.twitter.com/wbBQzOfQWg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Εκτός από τον Ντόναλντ, το ζεύγος απέκτησε άλλα τέσσερα παιδιά: τον Φρεντ Τζούνιορ , ο οποίος πέθανε το 1981, τον Ρόμπερτ , ο οποίος πέθανε το 2020, τη Μαριάν , η οποία πέθανε το 2023, και την Ελίζαμπεθ , 84 ετών.

Ο Ντόναλντ πρόσθεσε στην ομιλία του ότι η μητέρα του λάτρευε τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. «Η μητέρα μου, το βλέπω τόσο καθαρά, αγαπούσε — το είπα στον βασιλιά — αγαπούσε τη βασιλική οικογένεια και αγαπούσε τη βασίλισσα», είπε. «Και κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε μια τελετή ή οτιδήποτε άλλο, η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: "Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό"».

Ο πρόεδρος συνέχισε: «Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια, αλλά τη θυμάμαι επίσης να λέει, πολύ καθαρά, "Ο Κάρολος, κοίτα, ο νεαρός Κάρολος, είναι τόσο χαριτωμένος". Η μαμά μου! Η μητέρα μου ήταν ερωτευμένη με τον Κάρολο μπορείτε να το πιστέψετε; Αναρωτιέμαι τι θα μπορούσ να σκέφτεται αυτή τη στιγμή!»

Ο 79χρονος Ντόναλντ και η Μελάνια, 56 ετών, παντρεύτηκαν το 2005 και απέκτησαν έναν γιο , τον 20χρονο Μπάρον . Ο Ντόναλντ έχει επίσης δύο γιους, τον Ντόναλντ Τζούνιορ , 48 ετών, και τον Έρικ , 42 ετών, και μία κόρη την Ιβάνκα , 44 ετών, με την πρώην σύζυγό του Ιβάνα Τραμπ . Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 1993 έως το 1999. Ο Ντόναλντ ήταν επίσης παντρεμένος στο παρελθόν με τη Μάρλα Μέιπλς , με την οποία έχει αποκτήσει μια κόρη , την 32χρονη Τίφανι , από το 1977 έως το 1990.

Η ομιλία του Ντόναλντ στον Λευκό Οίκο σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου ο ίδιος και η Μελάνια παρευρέθηκαν στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας. Ο Κόουλ Τόμας Άλεν συνελήφθη για τους πυροβολισμούς και κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, διαπολιτειακή μεταφορά όπλων και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.