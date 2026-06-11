Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα

Snapshot Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή Λουτρακίου το απόγευμα της Πμπτης.

Η σορός ανασύρθηκε από το Λμεναρχείο Κορίνθου και διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο στην περιοχή.

Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του 38χρονου.

Η ταυτοποίηση της σορού θα γίνει μέσω ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών. Snapshot powered by AI

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του.

Η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.

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