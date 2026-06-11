Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο που αγνοείτο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή Λουτρακίου το απόγευμα της Πμπτης.
  • Η σορός ανασύρθηκε από το Λμεναρχείο Κορίνθου και διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό που αγνοείτο στην περιοχή.
  • Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του 38χρονου.
  • Η ταυτοποίηση της σορού θα γίνει μέσω ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.
Snapshot powered by AI

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του.

Η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:42ANNOUNCEMENTS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

21:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Εκβίαζαν την οικογένειά μου στη Γάζα» ισχυρίζεται ο Παλαιστίνιος που προφυλακίστηκε για τρομοκρατία

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

18:25LIFESTYLE

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μου είπε δεν πειράζει που περιμένω κορίτσι» - Η ενόχληση της τραγουδίστριας

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ