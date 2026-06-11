Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και ακύρωσε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς για απόψε.

Ο ναυτικός αποκλεισμός εναντίον του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Η συμφωνία έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει με νέο γύρο επιθέσεων και κατάληψης πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, όπως το νησί Χαργκ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με σοβαρές συνέπειες τη Μέση Ανατολή σε περίπτωση αποσταθεροποίησης των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε επιπλέον ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε, ωστόσο, όπως έγραψε, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία -η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Οι απειλές Τραμπ για απόψε

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέο γύρο χτυπημάτων στο Ιράν, με ανάρτησή του στο Truth Social, διαμηνύοντας επίσης πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο εγγύς μέλλον.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ. Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Η Μέση Ανατολή θα γίνει κόλαση αν συνεχίσετε στο Ορμούζ»

Η νέα σκληρή απειλή του Τραμπ ήρθε μετά τον μεταμεσονύχτιο γύρο χτυπημάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή με σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσταθεροποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη ο κρατικός ιστότοπος ειδήσεων του Ιράν WANA.

«Θα καταστήσετε τα ιερά Στενά του Ορμούζ μη ασφαλή; Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσάβι, διοικητής της Αεροναυτικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Μουσάβι πρόσθεσε επίσης ότι η δήλωσή του ήταν άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και ότι το Ιράν θα ενεργήσει αποφασιστικά εάν συνεχιστούν οι εχθρικές πράξεις.

Διαβάστε επίσης