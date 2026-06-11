Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

«Ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ

Μίλτος Τσεκούρας

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και ακύρωσε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς για απόψε.
  • Ο ναυτικός αποκλεισμός εναντίον του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως την οριστικοποίηση της συμφωνίας.
  • Η συμφωνία έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής.
  • Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει με νέο γύρο επιθέσεων και κατάληψης πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, όπως το νησί Χαργκ.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με σοβαρές συνέπειες τη Μέση Ανατολή σε περίπτωση αποσταθεροποίησης των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ.
Snapshot powered by AI

Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε επιπλέον ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε, ωστόσο, όπως έγραψε, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία -η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

anartisi-trump.jpg

Οι απειλές Τραμπ για απόψε

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέο γύρο χτυπημάτων στο Ιράν, με ανάρτησή του στο Truth Social, διαμηνύοντας επίσης πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο εγγύς μέλλον.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ. Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Η Μέση Ανατολή θα γίνει κόλαση αν συνεχίσετε στο Ορμούζ»

Η νέα σκληρή απειλή του Τραμπ ήρθε μετά τον μεταμεσονύχτιο γύρο χτυπημάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή με σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσταθεροποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη ο κρατικός ιστότοπος ειδήσεων του Ιράν WANA.

«Θα καταστήσετε τα ιερά Στενά του Ορμούζ μη ασφαλή; Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσάβι, διοικητής της Αεροναυτικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Μουσάβι πρόσθεσε επίσης ότι η δήλωσή του ήταν άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και ότι το Ιράν θα ενεργήσει αποφασιστικά εάν συνεχιστούν οι εχθρικές πράξεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου: Δεν επιδιώκω "ταραγμένα νερά"

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφός και ο πατέρας του

19:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Marché du Film 2027, στις Κάννες

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: «Όχι» από την αρχή Δημόσιας Υγείας σε smartphone πριν από τα 13 έτη

19:41ΑΠΟΨΕΙΣ

Κύπρος: Το μοντέλο προσιτής κατοικίας χωρίς παραχώρηση δημόσιας γης

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Γκίλφοϊλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Η αναφορά στον Τραμπ

19:29ΥΓΕΙΑ

Το οξυζενέ δεν είναι πανάκεια: Οι χρήσεις του για την υγεία που έχουν νόημα

19:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας 2026: Πότε καταβάλλεται – Τα νέα ποσά μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε πλοίο από Κω προς Πειραιά - Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω

19:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μαγκουάιρ, Κούνια και Μπαϊντίρ στο «στόχαστρο» για υπερβολική ταχύτητα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφός και ο πατέρας του

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου: Δεν επιδιώκω "ταραγμένα νερά"

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας - Ενημερώθηκε η ιταλική πρεσβεία και οι οικείοι του 65χρονου Ιταλού

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σκάφη στους Παξούς: Ο ηρωικός καπετάνιος που έσωσε 4 τουρίστες - Συγκλονιστικά βίντεο

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε πλοίο από Κω προς Πειραιά - Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Νίκο Σερβετά: «Η δημοσιογραφία ήταν ο τρόπος που καταλάβαινες τον κόσμο» - Τα συγκινητικά μηνύματα στα social media

16:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Όλα όσα αλλάζουν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο - Οι νέοι κανονισμοί για καθυστερήσεις, VAR, πλάγια, κάρτες και τραυματισμούς 

18:25LIFESTYLE

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μου είπε δεν πειράζει που περιμένω κορίτσι» - Η ενόχληση της τραγουδίστριας

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ