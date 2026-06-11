Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Η Μέση Ανατολή θα γίνει κόλαση αν συνεχίσετε στο Ορμούζ»

Ο Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ολόκληρη τη Μέσης Ανατολή με σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσταθεροποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη ο κρατικός ιστότοπος ειδήσεων του Ιράν WANA.

«Θα καταστήσετε τα ιερά Στενά του Ορμούζ μη ασφαλή; Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσάβι, διοικητής της Αεροναυτικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Μουσάβι πρόσθεσε επίσης ότι η δήλωσή του ήταν άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και ότι το Ιράν θα ενεργήσει αποφασιστικά εάν συνεχιστούν οι εχθρικές πράξεις.

Οι δηλώσεις του Μουσάβι είδαν το φως λίγο μετά την ανακοίνωση του κεντρικού αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του ιρανικού στρατού ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς για όλα τα πλοία» και ότι «οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιηθεί».

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, υποστηρίζοντας ότι «εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά». Το Ιράν αμφισβήτησε αργότερα αυτόν τον ισχυρισμό.