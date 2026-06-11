Τραμπ: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ μιλά από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και έχει εκ δεξιών του τον αντιπρόεδρο ΤζειΝτι Βανς και εξ ευωνύμων του τον επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο

Νέο γύρο χτυπημάτων στο Ιράν προαναγγέλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, διαμηνύοντας επίσης πως οι Αμερικανικές Ένοπλες δυνάμεις θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο εγγύς μέλλον.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ. Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Φρουροί της Επανάστασης προς ΗΠΑ: «Η Μέση Ανατολή θα γίνει κόλαση αν συνεχίσετε στο Ορμούζ»

Η νέα σκληρή απειλή του Τραμπ έρχεται μετά τον μεταμεσονύχτιο γύρο χτυπημάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή με σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσταθεροποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη ο κρατικός ιστότοπος ειδήσεων του Ιράν WANA.

«Θα καταστήσετε τα ιερά Στενά του Ορμούζ μη ασφαλή; Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσάβι, διοικητής της Αεροναυτικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Μουσάβι πρόσθεσε επίσης ότι η δήλωσή του ήταν άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και ότι το Ιράν θα ενεργήσει αποφασιστικά εάν συνεχιστούν οι εχθρικές πράξεις.

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