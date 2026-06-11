Νυχτερινά πλήγματα «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν - Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν, ως αντίποινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε διέλευση θα αποτελέσει στόχο, αλλά η CENTCOM διέψευσε το κλείσιμο, επισημαίνοντας τη συνέχιση της διέλευσης εμπορικών πλοίων.

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ το Κουβέιτ αναφέρει ότι οι αντιαεροπορικές του δυνάμεις άνοιξαν πυρ, με το Ιράν να απειλεί με περαιτέρω αντίποινα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, απορρίπτοντας ισχυρισμούς του Ιράν για πλήγματα σε αμερικανικά πλοία και παράνομες διελεύσεις.

Η απειλή για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε άνοδο άνω των 2 δολαρίων στις τιμές του πετρελαίου Brent και WTI. Snapshot powered by AI

Αναζωπυρώνεται η «φωτιά» στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα «αμυντικά» πλήγματα κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ, με εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ως αντίποινα στην κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και του αδιεξόδου των διαπραγματεύσεων.

Στο νέο μπαράζ των αμερικανικών επιθέσεων, το Ιράν αντέδρασε με καθολικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως «οποιαδήποτε διέλευση θα αποτελέσει στόχο», το οποίο όμως διαψεύδει η CENTROM, προκαλώντας σύγχυση με το τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

? CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Παράλληλα, το Ιράν απείλησε με αντίποινα ενώ σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Λίγο αργότερα και το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές του δυνάμεις άνοιξαν πυρ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ολοκλήρωσε» τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιδρομών λίγο πριν την ανατολή του ηλίου στο Ιράν. Η στρατιωτική διοίκηση δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήρθαν «σε απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν» και στόχευσαν «ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, τους Πεζοναύτες και το Ναυτικό των ΗΠΑ.

Επίσης, διέψευσε και τον ισχυρισμό του ιρανικού ναυτικού ότι χτύπησε δύο πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν από την πλωτή οδό. Η κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφεραν ότι «δύο πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα από τα στενά του Ορμούζ χτυπήθηκαν».

«Ιρανικές πηγές μέσων ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι το Ιράν επιτέθηκε σε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ. ΛΑΘΟΣ" ανέφερε η CETROM.

Tην ίδια ώρα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν συγκρούσεις στο Στενό του Ορμούζ μεταξύ του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και των ΗΠΑ… Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκτοξεύθηκαν πύραυλοι προς αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Θάλασσα του Ομάν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ και στις πόλεις Μινάμπ και Σιρίκ.

?? NOW: (reported) Iranian fighter jets active over western Tehran. https://t.co/zjOxqRUe8X pic.twitter.com/eBqu2Lf2jM — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 10, 2026

(Ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη δυτική Τεχεράνη)

Η απειλή για το κλείσιμο του Ορμούζ εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από 2 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 2,30 δολάρια ή 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 2,60 δολάρια ή 2,89% στα 92,63 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού σημείωσαν άνοδο άνω των 3 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση.

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