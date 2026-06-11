Το Ιράν κλείνει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - Στόχος οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει
Κάθε πλοίο στο εξής θα αποτελεί στόχο σύμφωνα με εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης
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Το Ιράν αντέδρασε στον νέο γύρο των αμερικανικών επιθέσεων με τον εκπρόσωπο των Φρουρών να ανακοινώνει, αμέσως μετά, το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και εμπορικών.
Ανέφερε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο.
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