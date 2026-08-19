Snapshot Υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις ακύρωσης για τις άδειες λειτουργίας επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων που έλαβαν άδεια φέτος.

Προηγουμένως, το Γ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε άδειες τριών μη κρατικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα.

Ο βασικός λόγος ακύρωσης αφορά τη διαφορά μεταξύ του προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογητικό για την άδεια και του προγράμματος που θα πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των νέων κριτηρίων της ΕΘΑΑΕ.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ θα καθορίσει τα κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για την έκδοση αδειών. Snapshot powered by AI

Νέες αιτήσεις ακυρώσεων κατατέθηκαν κατά αδειών επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως αναφέρει ο ακαδημαϊκός Πάνος Λαζαράτος.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, ακύρωσε το Γ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναλυτικά ο κ. Λαζαράτος ανέφερε:

Κατατέθησαν και οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αδειών τα 7 ιδιωτικών Πανεπιστημίων, που πήραν άδεια τη φετινή χρόνια.

Σε κάποιες χαρακτηριστικές σελίδες στην εικόνα φαίνονται οι βασικοί λόγοι ακυρώσεως.

Το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για την λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί, όταν κατασκευαστούν τα νέα κριτήρια και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ.

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