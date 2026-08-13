Το ΣτΕ εξηγεί γιατί ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων

Το Ανώτατο Δικαστήριο διευκρινίζει ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφάσισε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια City College - Anatolia, Keele και York

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Το ΣτΕ εξηγεί γιατί ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ΣτΕ ακύρωσε την άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων City College - Anatolia, Keele και York λόγω μη συμμόρφωσης με παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ακυρώθηκε επίσης επειδή η σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ βασίστηκε σε έκθεση επιτροπής με μέλος που είχε σχέση με τον εκπαιδευτικό φορέα, δημιουργώντας υπόνοια μεροληψίας.
  • Ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών λόγω της ακύρωσης των αδειών λειτουργίας και έλλειψης συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων στην απόφαση της ΕΘΑΑΕ.
  • Το ΣτΕ επιβεβαίωσε ότι δεν απαγορεύεται συνταγματικά η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων, υπό προϋποθέσεις διασφάλισης υψηλού επιπέδου σπουδών και ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Οι αποφάσεις βασίζονται σε νομική επιχειρηματολογία που αφορά τη νομιμότητα της διοικητικής διαδικασίας και την πιστοποίηση των υποδομών και προγραμμάτων σπουδών των ΝΠΠΕ.
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Την νομική επιχειρηματολογία με βάση την οποία το Γ' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε σήμερα, 13 Αυγούστου 2026, να ακυρώσει την άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων City College - Anatolia, Keele και York αναπτύσσει σε ανακοίνωσή του το ΣτΕ, εξηγώντας ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην εξέλιξη που δημιουργεί ανασφάλεια στους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για το αν το ακαδημαϊκό έτος θα ξεκινήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

H ανακοίνωση του ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τις αποφάσεις του Γ΄Τμήματος (7μελης σύνθεσης) που εξέδωσε σήμερα και αφορούν τη λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι:

1) Ακυρώθηκε πράξη του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι ο αρμόδιος οργανισμός για την πιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ο ΕΟΠΠΕΠ, δεν είχε διαπιστώσει τη συμμόρφωση του παραρτήματος ΝΠΠΕ στις παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

2) Ακυρώθηκε πράξη του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι στηρίχθηκε σε σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) μέλος της οποίας είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα.

3) Με τρεις αποφάσεις του ΣτΕ ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών αφενός, λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων ΝΠΠΕ και, αφετέρου, διότι τα στοιχεία, που περιέχονται στο παράρτημα της 48136/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ, με βάση τα οποία έλαβε χώρα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΣτΕ έχει ως εξής:

«Δημοσιεύθηκαν σήμερα οι 1167-72/2026 αποφάσεις της επταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Δ. Κυριλλόπουλος, Εισηγητής: Ε. Αργυρός, Πάρεδρος) που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Με τις αποφάσεις αυτές επαναλήφθηκαν τα κριθέντα στις 1919 και 1920/2025 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ΝΠΠΕ, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από χώρα συμβεβλημένη στη GATS, κατά τους όρους ειδικού νόμου, με τον οποίο διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο σπουδών και η ακαδημαϊκή ελευθερία.

Επίσης, απερρίφθη ο λόγος ακυρώσεως ότι τα προσφερόμενα από τα ΝΠΠΕ προγράμματα σπουδών θα έπρεπε να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του κράτους στο οποίο εδρεύει αυτό, διότι τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική συμφωνία μεταξύ μητρικού ιδρύματος και ΝΠΠΕ με βάση την οποία το μητρικό ίδρυμα ελέγχει το ΝΠΠΕ.

Περαιτέρω, το Γ΄ Τμήμα εξέτασε επιμέρους ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τη νομιμότητα της διοικητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα:

Με τις 1167 και 1169/2026 αποφάσεις ακυρώθηκαν πράξεις του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τις οποίες χορηγήθηκε άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι o Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος ήταν αρμόδιος να βεβαιώσει ότι το ΝΠΠΕ διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές, παρέλειψε να διαπιστώσει αμελλητί και, πάντως, μέχρι τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τη συμμόρφωση του παραρτήματος ΝΠΠΕ στις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει ο ΕΟΠΠΕΠ, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, και αφορούσαν τη διενέργεια κτιριολογικών προσαρμογών και την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων.

Με την 1171/2021 απόφαση ακυρώθηκε πράξη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι στηρίχθηκε σε σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), μέλος της οποίας είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα και, συνεπώς, μπορούσε να προκληθεί υπόνοια μεροληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Τέλος, με τις 1168, 1170 και 1172/2026 αποφάσεις ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών αφενός, λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων ΝΠΠΕ (με τις 1167, 1169 και 1171/2026 αποφάσεις) και, αφετέρου, διότι τα στοιχεία, που περιέχονται στο Παράρτημα της 48136/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ, με βάση τα οποία έλαβε χώρα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, προς τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται τα προγράμματα σπουδών των ΝΠΠΕ, όπως ορίζουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 5094/2024».

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