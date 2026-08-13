Χαμός σε πτήση: Οι επιβάτες ήπιαν χυμό δαμάσκηνου και σχηματίστηκαν ουρές για την... τουαλέτα

Αναστάτωση φέρεται να προκλήθηκε σε πτήση της China Southern, όταν περισσότεροι από 100 επιβάτες άρχισαν να σχηματίζουν ουρές για τις τουαλέτες, λίγο μετά το σερβίρισμα δωρεάν χυμού δαμάσκηνου.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την 1η Αυγούστου, σε πτήση από τη Γουχάν προς το Ουρούμτσι στην Κίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το αεροσκάφος διέθετε μόλις δύο τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ένας από τους επιβάτες ανέφερε ότι αρχικά πέρασε τον χυμό δαμάσκηνου για χυμό σταφυλιού, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντάς το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χυμός δαμάσκηνου περιέχει σορβιτόλη, μια φυσική ουσία που μπορεί να έχει ήπια καθαρτική δράση και, σε μεγαλύτερες ποσότητες, να προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα του εντέρου.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η κατανάλωση του χυμού ήταν η αιτία για την αυξημένη χρήση των τουαλετών. Η China Southern ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους σχετικούς ισχυρισμούς για το περιστατικό...

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