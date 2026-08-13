Πώς αντέδρασε ο πατέρας στα «παράπονα» της κόρης που σκότωσε τη νύφη τη μέρα του γάμου της

Snapshot Η Τζέιμι Κομορόσκι προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο μεθυσμένη, σκοτώνοντας τη νύφη Σαμάνθα Χάτσινσον και τραυματίζοντας άλλους τρεις στη Νότια Καρολίνα.

Η Κομορόσκι, με αλκοόλ στο αίμα τριπλάσιο από το νόμιμο όριο, δεν συνειδητοποιεί πλήρως τις συνέπειες των πράξεών της.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, η Κομορόσκι εξέφρασε παράπονα και φόβους για την αντίδραση της κοινής γνώμης μετά την αποφυλάκισή της.

Ο πατέρας της αντιμετωπίζει την κατάσταση με συμπόνοια, προσπαθώντας να την καθησυχάσει χωρίς να αναφερθεί στην αιτία της σύλληψής της.

Η Τζέιμι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Snapshot powered by AI

Η Τζέιμι Κομορόσκι, οδηγούσε μεθυσμένη όταν έπεσε πάνω σε ένα όχημα του γκολφ που μετέφερε ένα νεόνυμφο ζευγάρι και άλλα δύο άτομα στη γαμήλια δεξίωση, σκοτώνοντας τη νύφη Σαμάνθα Χάτσινσον, 34 ετών, ενώ τραυματίστηκε ο σύζυγός της, Άρικ και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, στη Νότια Καρολίνα.

Η Τζέιμι βρέθηκε μεθυσμένη με το όριο του αλκοόλ στο αίμα της τριπλάσιο από το κανονικό, συνελήφθη, αλλά η κατάστασή της, δεν της επέτρεπε να αντιληφθεί τι είχε μόλις συμβεί.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο από την ημέρα της σύλληψής της εμφανίζεται να απορεί γιατί κρατείται και να γκρινιάζει που βρίσκεται με χειροπέδες στο τμήμα, ζητώντας να μιλήσει με τον πατέρα της.

Σε μία τηλεφωνική συνομιλία, σχεδόν έναν μήνα μετά το θανατηφόρο τροχαίο τον Μάιο του 2023, που δημοσίευσε το KSLA, η 25χρονη τότε Κομορόσκι, συνέχισε τα παράπονα κλαίγοντας στον πατέρα της, Τσαρλς, λέγοντας «ακόμα δεν ξέρω γιατί έπρεπε να συμβεί αυτό σε μένα».

Ο πατέρας της αντιμετωπίζει με συμπόνοια την κόρη του λέγοντάς της, «επειδή κακά πράγματα συμβαίνουν και σε καλούς ανθρώπους, γλυκιά μου», ενώ κάπνιζε ήρεμα το πούρο του, χωρίς να αναφερθεί στην αιτία της σύλληψης της κόρης του. «Είναι απλώς κάτι που σου συνέβη, και θα το αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, εντάξει;», είπε, προσπαθώντας να καθησυχάσει την κόρη του. Η δολοφόνος οδηγός παραπονέθηκε περαιτέρω ότι ήταν θύμα, λέγοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συνέβη σε μένα. Γιατί εγώ, μπαμπά, γιατί εγώ;»

Αργότερα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, η Κομορόσκι επιτέθηκε, κατά περίεργο τρόπο, στα ΜΜΕ και εξέφρασε φόβους για πιθανές αντιδράσεις που ενδέχεται να δεχτεί μετά την αποφυλάκισή της.

«Αυτό, ξέρεις, με φοβίζει που τα ΜΜΕ έχουν εμπλακεί τόσο πολύ σε αυτό», είπε. «Γιατί έχουν εμπλακεί τόσο πολύ σε αυτό;» Ο Τσαρλς ισχυρίστηκε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υπόθεσή της «πουλούσε εφημερίδες», αλλά η Κομορόσκι απλώς παραπονέθηκε ακόμη περισσότερο. «Μα αυτό δεν θα με βοηθήσει καθόλου, Θεέ μου. Θα είναι τόσο άσχημα όταν βγω. Όλοι θα είναι τόσο κακοί μαζί μου», είπε.

Η Κομορόσκι έκλαιγε καθώς ο πατέρας της την προειδοποιούσε: «Πρέπει να γίνεις πιο δυνατή».«Απλά φοβάμαι, μπαμπά», είπε. «Δεν θέλω να φύγω για τόσο, τόσο πολύ καιρό».

«Λοιπόν, άκου, κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε εκείνος, προσπαθώντας απεγνωσμένα να την καθησυχάσει.

Η Κομορόσκι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης τον Δεκέμβριο του 2024, αφού ομολόγησε την ενοχή της για το κακούργημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, για δύο κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ που προκάλεσαν σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο, καθώς και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Διαβάστε επίσης