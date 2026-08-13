«Φαντασιώσεις δολοφονίας»: Έφηβος σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του, ψάχνοντας στο ChatGPT

Διέφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας του και συνελήφθη την επόμενη ημέρα σε πάρκινγκ καταστήματος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Φαντασιώσεις δολοφονίας»: Έφηβος σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του, ψάχνοντας στο ChatGPT
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 17χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας και του 14χρονου αδελφού του στο Άκτον της Μασαχουσέτης.
  • Οι θάνατοι εντοπίστηκαν μετά από ανησυχία του πατέρα και την αδυναμία εισόδου ιδιωτικού δασκάλου στο σπίτι.
  • Ο έφηβος είχε κάνει αναζητήσεις στο ChatGPT για φανταστικές ιστορίες και ιδέες σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.
  • Ο Άρτζουν βρέθηκε και συνελήφθη μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του σε χώρο στάθμευσης στο Γουέιλαντ χωρίς αντίσταση.
  • Θα δικαστεί στο δικαστήριο ενηλίκων για τις κατηγορίες δολοφονίας, καθώς τα δικαστήρια ανηλίκων της Μασαχουσέτης δεν έχουν δικαιοδοσία για τέτοιες υποθέσεις.
Snapshot powered by AI

Ως ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας και του μικρότερου αδελφού του, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, με καταγωγή από την Ινδία, στο Άκτον της Μασαχουσέτης, συνελήφθη ένας 17χρονος.

Ο Άρτζουν Αραβίντ, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο σε σχέση με τους θανάτους της μητέρας του, Σούντα Βενκατεσάν, 45 ετών, και του 14χρονου αδελφού του, Σιντάρτ Αραβίντ.

Οι θάνατοι ήρθαν στο φως το βράδυ της Τρίτης (11 Αυγούστου), αφού ο πατέρας του Άρτζουν επικοινώνησε με την αστυνομία, καθώς είχε χάσει επαφή με τη σύζυγο και τους γιους του, ενώ ένας ιδιωτικός δάσκαλος που αναμενόταν στο σπίτι δεν μπόρεσε να μπει μέσα.

Η αστυνομία που έφτασε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο Σιντάρτ στον πρώτο όροφο και τη μητέρα, Σούντα στο διαμορφωμένο υπόγειο. Και οι δύο είχαν υποστεί αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως προφανές τραύμα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία ή τον τρόπο θανάτου, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν αποκαλύψει αν χρησιμοποιήθηκε όπλο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σούντα εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά όταν ο σύζυγός της έφυγε για τη δουλειά γύρω στις 7 το πρωί. Ο Σιντάρτ είχε πάει σε ένα κέντρο αναψυχής το πρωί και επέστρεψε στο σπίτι λίγο μετά το μεσημέρι.

Έφηβος φέρεται να έψαξε στο ChatGPT για φαντασιώσεις σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του

Η Εισαγγελέας της Περιφέρειας, Μαριάν Ράιαν, δήλωσε ότι οι ερευνητές είχαν αποκαλύψει αυτό που περιέγραψε ως ανησυχητική συμπεριφορά εκ μέρους του Άρτζουν. Σύμφωνα με την Ράιαν, ο έφηβος είχε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και το ChatGPT για να αναζητήσει θεωρητικές ιδέες και φανταστικές ιστορίες που αφορούσαν τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ορισμένες από τις αναζητήσεις αφορούσαν τη δημιουργία φανταστικών χαρακτήρων και ιστοριών σε στυλ «γοτθικού μυθιστορήματος» που φαινόταν να σχετίζονται με απειλές κατά της οικογένειάς του. Οι αρχές δεν έχουν δηλώσει ότι αυτές οι αναζητήσεις αποδεικνύουν το κίνητρο για τις δολοφονίες.

Ο Άρτζουν εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, στο αυτοκίνητο της μητέρας του με το οποίο είχε διαφύγει. Το όχημα εντοπίστηκε σε έναν χώρο στάθμευσης στο Γουέιλαντ, αφού η τοπική αστυνομία ανταποκρίθηκε σε συναγερμό καταστήματος.

Ο Άρτζουν τέθηκε υπό κράτηση χωρίς αντίσταση. Παραπέμφθηκε αρχικά για ορισμένες από τις κατηγορίες στο δικαστήριο ανηλίκων. Έχει επίσης κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες για επίθεση και σωματική βλάβη σε νοικοκυριό ή μέλος της οικογένειας και επίθεση και σωματική βλάβη, μαζί με μη εξουσιοδοτημένη χρήση οχήματος και κλοπή μηχανοκίνητου οχήματος.

Δεδομένου ότι τα δικαστήρια ανηλίκων της Μασαχουσέτης δεν έχουν δικαιοδοσία για κατηγορίες δολοφονίας, αναμένεται να δικαστεί ξεχωριστά για τη δολοφονία και τις σχετικές κατηγορίες επίθεσης στο περιφερειακό δικαστήριο. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει από ποια περιοχή της Ινδίας κατάγεται η οικογένεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Από θαλάσσης απομακρύνονται οι κάτοικοι της Σίβηρης - Σε εξέλιξη η πυρκαγιά

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ Κατζ: Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για παρατεταμένη παρουσία στον Λίβανο

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Οι επιβάτες ήπιαν χυμό δαμάσκηνου και σχηματίστηκαν ουρές για την... τουαλέτα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Πυροσβέστες έμειναν πέντε ημέρες αντί για ένα 24ωρο - «Δεν είμαστε μηχανές», καταγγέλλουν

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ εξηγεί γιατί ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων City College - Anatolia, Keele και York

17:07ΚΟΣΜΟΣ

«Φαντασιώσεις δολοφονίας»: Έφηβος σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του, ψάχνοντας στο ChatGPT

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας για απόφαση ΣτΕ για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι 5»: Σε ύψιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για τις φωτιές

17:00ΥΓΕΙΑ

Οι 5 τύποι σχιζοφρένειας: Τι σημαίνουν αυτές οι παλιές «ταμπέλες» σήμερα

16:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» για τις γυναίκες το Αφγανιστάν: Παίρνουν... εξιτήριο 1-2 φορές τον μήνα από το σπίτι

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αρκτική: Ξύπνησε πολική αρκούδα που κοιμόταν - Τώρα πρέπει να πληρώσει 4.550 ευρώ

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Λαζαράτος στο Newsbomb.gr: «Στον αέρα οι σπουδαστές – Η απόφαση του ΣτΕ επηρεάζει και τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια»

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: «Ατζαμής» καπετάνιος έριξε το σκάφος του σε πλοία στο λιμάνι - Προσήχθη από το Λιμενικό

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάηκε ολοσχερώς τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Live blog: Μεγάλες φωτιές και SMS από το 112 για εκκενώσεις σε Σίβηρη Χαλκιδικής και Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας, ενεργό μέτωπο και στο Βαρθολομιό

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ εξηγεί γιατί ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων City College - Anatolia, Keele και York

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στη Σαρδηνία: Σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομ. ευρώ βυθίστηκε λίγες μέρες μετα τα «εγκαίνια»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή - Καταθέτει το απόγευμα στην Τροχαία Θεσσαλονίκης

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Λαζαράτος στο Newsbomb.gr: «Στον αέρα οι σπουδαστές – Η απόφαση του ΣτΕ επηρεάζει και τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας για απόφαση ΣτΕ για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» για τις γυναίκες το Αφγανιστάν: Παίρνουν... εξιτήριο 1-2 φορές τον μήνα από το σπίτι

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αρκτική: Ξύπνησε πολική αρκούδα που κοιμόταν - Τώρα πρέπει να πληρώσει 4.550 ευρώ

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ταγαρά – Σιμόπουλου: «Χάνετε από τα αποδυτήρια και ξέρω ότι ταράζεστε» – «Δεν ταράζομαι, εσείς είστε τοξική»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο πιλότος του F-16 που συνετρίβη στη Γιάλοβα της Τουρκίας – Νέο βίντεο από την πτώση

11:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

09:11WHAT THE FACT

Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Αιγαίο σε… φουρτούνα, 8 μποφόρ και ριπές πάνω από 100 km/h την Παρασκευή – Η πρόγνωση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ