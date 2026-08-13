«Φαντασιώσεις δολοφονίας»: Έφηβος σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του, ψάχνοντας στο ChatGPT

Snapshot Ένας 17χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας και του 14χρονου αδελφού του στο Άκτον της Μασαχουσέτης.

Οι θάνατοι εντοπίστηκαν μετά από ανησυχία του πατέρα και την αδυναμία εισόδου ιδιωτικού δασκάλου στο σπίτι.

Ο έφηβος είχε κάνει αναζητήσεις στο ChatGPT για φανταστικές ιστορίες και ιδέες σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Ο Άρτζουν βρέθηκε και συνελήφθη μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του σε χώρο στάθμευσης στο Γουέιλαντ χωρίς αντίσταση.

Θα δικαστεί στο δικαστήριο ενηλίκων για τις κατηγορίες δολοφονίας, καθώς τα δικαστήρια ανηλίκων της Μασαχουσέτης δεν έχουν δικαιοδοσία για τέτοιες υποθέσεις. Snapshot powered by AI

Ως ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας και του μικρότερου αδελφού του, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, με καταγωγή από την Ινδία, στο Άκτον της Μασαχουσέτης, συνελήφθη ένας 17χρονος.

Ο Άρτζουν Αραβίντ, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο σε σχέση με τους θανάτους της μητέρας του, Σούντα Βενκατεσάν, 45 ετών, και του 14χρονου αδελφού του, Σιντάρτ Αραβίντ.

Οι θάνατοι ήρθαν στο φως το βράδυ της Τρίτης (11 Αυγούστου), αφού ο πατέρας του Άρτζουν επικοινώνησε με την αστυνομία, καθώς είχε χάσει επαφή με τη σύζυγο και τους γιους του, ενώ ένας ιδιωτικός δάσκαλος που αναμενόταν στο σπίτι δεν μπόρεσε να μπει μέσα.

Η αστυνομία που έφτασε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο Σιντάρτ στον πρώτο όροφο και τη μητέρα, Σούντα στο διαμορφωμένο υπόγειο. Και οι δύο είχαν υποστεί αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως προφανές τραύμα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία ή τον τρόπο θανάτου, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν αποκαλύψει αν χρησιμοποιήθηκε όπλο.

RIGHT NOW: Death investigation underway in Acton according to the Middlesex County DA. I’ve seen several police cruisers going in and out of this area by Martha Lane, but we’re kept far back from the crime scene. Gathering details for @boston25 pic.twitter.com/lFgn6IlKuK — Litsa Pappas (@LitsaPappas) August 12, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σούντα εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά όταν ο σύζυγός της έφυγε για τη δουλειά γύρω στις 7 το πρωί. Ο Σιντάρτ είχε πάει σε ένα κέντρο αναψυχής το πρωί και επέστρεψε στο σπίτι λίγο μετά το μεσημέρι.

Έφηβος φέρεται να έψαξε στο ChatGPT για φαντασιώσεις σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του

Η Εισαγγελέας της Περιφέρειας, Μαριάν Ράιαν, δήλωσε ότι οι ερευνητές είχαν αποκαλύψει αυτό που περιέγραψε ως ανησυχητική συμπεριφορά εκ μέρους του Άρτζουν. Σύμφωνα με την Ράιαν, ο έφηβος είχε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και το ChatGPT για να αναζητήσει θεωρητικές ιδέες και φανταστικές ιστορίες που αφορούσαν τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ορισμένες από τις αναζητήσεις αφορούσαν τη δημιουργία φανταστικών χαρακτήρων και ιστοριών σε στυλ «γοτθικού μυθιστορήματος» που φαινόταν να σχετίζονται με απειλές κατά της οικογένειάς του. Οι αρχές δεν έχουν δηλώσει ότι αυτές οι αναζητήσεις αποδεικνύουν το κίνητρο για τις δολοφονίες.

Ο Άρτζουν εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, στο αυτοκίνητο της μητέρας του με το οποίο είχε διαφύγει. Το όχημα εντοπίστηκε σε έναν χώρο στάθμευσης στο Γουέιλαντ, αφού η τοπική αστυνομία ανταποκρίθηκε σε συναγερμό καταστήματος.

🚨District Attorney #Marian_Ryan said 17-year-old #ArjunAravind "had recently been demonstrating some disturbing behavior, including using the internet & #ChatGPT to make searches for theoretical ideas or fantasy stories regarding the killing of his family."



◾️Arjun Aravind has… — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 13, 2026

Ο Άρτζουν τέθηκε υπό κράτηση χωρίς αντίσταση. Παραπέμφθηκε αρχικά για ορισμένες από τις κατηγορίες στο δικαστήριο ανηλίκων. Έχει επίσης κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες για επίθεση και σωματική βλάβη σε νοικοκυριό ή μέλος της οικογένειας και επίθεση και σωματική βλάβη, μαζί με μη εξουσιοδοτημένη χρήση οχήματος και κλοπή μηχανοκίνητου οχήματος.

Δεδομένου ότι τα δικαστήρια ανηλίκων της Μασαχουσέτης δεν έχουν δικαιοδοσία για κατηγορίες δολοφονίας, αναμένεται να δικαστεί ξεχωριστά για τη δολοφονία και τις σχετικές κατηγορίες επίθεσης στο περιφερειακό δικαστήριο. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει από ποια περιοχή της Ινδίας κατάγεται η οικογένεια.