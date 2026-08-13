Νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας

Snapshot Ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας αναλαμβάνει τα καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών από σήμερα Πέμπτη.

Η τοποθέτηση έγινε με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η Λάνα Ζωχιού αποχωρεί από τη θέση εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Λάνα Ζωχιού για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του υπουργείου.

Της ευχήθηκε επιτυχία και ευδόκιμη συνέχεια στην καριέρα της. Snapshot powered by AI

Καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει από σήμερα Πέμπτη ο σύμβουλος πρεσβείας Α΄, Παναγιώτης Γιαννακούλιας με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη εκπρόσωπο, Λάνα Ζωχιού, για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείου και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ευδόκιμη συνέχεια στη σταδιοδρομία της, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας είναι διπλωμάτης από το 2008 και το διάστημα 2016 -2019 είχε καθήκοντα γραμματέα Α στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ. Από το 2011 έως το 2016 υπηρέτησε ως γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας στο Βελιγράδι.