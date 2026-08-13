Ακυρώνεται η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής λόγω της φωτιάς

Snapshot Η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής έχει προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και έχει κινητοποιήσει πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές.

Η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα που ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Αυγούστου ακυρώνεται λόγω των επικίνδυνων συνθηκών από την πυρκαγιά.

Η ακύρωση της συναυλίας αποφασίστηκε για λόγους ασφάλειας και αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Η επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια θα γίνει αυτόματα μέσω τράπεζας για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και από τα φυσικά σημεία προπώλησης για τα υπόλοιπα.

Η εταιρεία παραγωγής εκφράζει την ελπίδα η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Snapshot powered by AI

Η Χαλκιδική δοκιμάζεται από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Σίβηρη και οι κάτοικοι με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές στο πλευρό τους, δίνουν μάχη για να σώσουν τις περιουσίες τους, καθώς ήδη υπάρχουν σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου επρόκειτο να λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης, συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα. Όπως ενημέρωσε η εταιρεία παραγωγής Novel Vox, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή, η προγραμματισμένη για αύριο συναυλία, ακυρώνεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.

Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».

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